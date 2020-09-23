Украинский депутат Журавко: у власти в стране негодяи и вурдалаки

На Украине остается все меньше здравомыслящих политиков. В Херсонской области более 70% населения не поддерживают действия властей, объявивших водную блокаду Крыму.

Об этом в среду на пресс-конференции по теме «Водная блокада Крыма. Как решить проблему?». Которая прошла в Медиагруппе «Патриот», рассказал украинский депутат Алексей Журавко.

«Сегодня власть находится у вурдалаков и негодяев, которые продали страну за зеленый доллар. Блокада на самом деле навязана заокеанскими партнерами, спецслужбами, она будет продолжаться», — рассказал политик.

По его словам, жители Херсонской области, у многих из которых в Крыму живут родственники, относятся к водной блокаде полуострова негативно, и обсуждая ситуацию на своих кухнях, называют происходящее настоящим геноцидом. При этом большинство из них очень сопереживают и сочувствуют крымчанам.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, человеке еврейскими корнями, который раньше показывал фотографию своего деда – ветерана Великой Отечественной войны, а сейчас вешает портрет Бандеры, Журавко назвал его «конченным», и выразил уверенность, что при других обстоятельствах у него бы не было шансов победит на выборах.

«Я его считают негодяям, он приспособленец. Он надругался над своим дедом и ветеранов ВОВ. Для меня он предатель, за него проголосовали именно за мир, и чтобы как-то убрать Порошенко. Если бы были другие обстоятельства, его бы не выбрали. Он конченный», — подчеркнул депутат.

Также Алексей Журавко высказал мнение, что России необходимо ответить на агрессивную политику Украины жесткими санкциями, например перекрыть поставки бензина, техники, или запретить украинским заробитчанам делать денежные переводы на родину.

«Россия не идет на эти вещи с гуманной точки зрения, но я бы хотел нагнуть этих провокаторов чтобы принудить Украину к миру, — отметил участник дискуссии. — Воду бы я давал. Это связано с тем, что есть понятие геноцида. Сегодня украинская власть проводит геноцид над народом. Сегодня идет самая настоящая война».

По словам Журавко, России необходимо вмешаться, чтобы помочь еще остающимся на Украине «здоровым силам» изменить ситуацию к лучшему. Потому, что на Украине еще остаются люди, которые стремятся к миру, к дружбе, и к другим «людским понятиям», но без России им не справиться.