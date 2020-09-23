"Дешевая постановочная акция": Онищенко высказался об "отравлении" Навального

Заслуженный врач России Геннадий Онищенко отрицает версию о том, что Алексея Навального могли отравить "Новичком". По его словам, если бы блогер действительно употребил это вещество, то он бы не смог выписаться из больницы через месяц.

Врачи немецкой клиники Charite выписали Алексея Навального из стационара в среду, 23 сентября. Медики подчеркнули, что пациенту стало лучше. Депутат Госдумы, заслуженный врач России Геннадий Онищенко оценил весьма быструю выписку блогера с профессиональной точки зрения. Он заявил, что не верит в наличие "Новичка" в истории с Навальным, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Онищенко, если бы блогера действительно отравили веществом из семейства "Новичок", то последствия были бы совершенно другими. Зампред Госдумы отметил, что в случае поражения ядом блогера не отпустили бы домой уже через месяц.

"Я вам так скажу: боевые рецептуры химического оружия создавали серьезные люди. И такого [чтобы после применения таких веществ человек выписался бы через месяц] просто не могло быть", — пояснил врач.

Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный находился под наблюдением медиков 32 дня, 24 из них он провел в реанимации. Блогера госпитализировали после того, как тот потерял сознание в самолете рейса Томск — Москва. Лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оттуда по просьбе семьи Навального его отправили на лечение в Берлин.

Правительство ФРГ заявило, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". При этом никаких доказательств власти Германии так и не предоставили.