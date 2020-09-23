СМИ Турции и Катара распространяют фейки ПНС Ливии об упавшем вертолете

Вертолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) совершил экстренную посадку. Ресурсы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии распространили вброс о том, будто бы в крушении есть погибшие россияне.

Вертолет ВВС ЛНА совершил экстренную посадку 23 сентября в районе города Сукна. У него подломилась стойка шасси, летательный аппарат сгорел. Экипаж и пассажиры успели покинуть винтокрылую машину и остались невредимыми. Однако в западной части Ливии предприняли новую попытку создать антироссийский вброс, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пресс-секретарь Военного информационного управления сил ПНС Абдель Малик Мадани начал распространять информацию в Facebook, якобы на борту вертолета были добровольцы из России. При этом он не предоставил какого-либо подтверждения своим словам. Эти сведения тут же начали распространять новостные агентства из Турции Anadolu и катарская Al Jazeera. Известно, что Турция и Катар оказывают поддержку ПНС.

Снимок с места жесткой посадки был опубликован ЛНА. На нем видно отсутствие каких-либо тел, а обломки вертолета лежат на месте, хотя их должно было разбросать ударной волной. Следовательно, это был не взрыв, а пожар. Выбор именно этих новостных агентств для распространения вбросов не случаен. Anadolu и Al Jazeera управляются "Братьями-мусульманами" (организация запрещена на территории России). К тому же, Al Jazeera транслировала обращение международного террориста Усамы Бен Ладена. Это ставит под сомнение объективность катарского и турецкого источников.

В создании антироссийских фейков замечены и западные СМИ. Саррадж заказывает у них публикации, в которых рассказывается о якобы вмешательстве России в ливийский кризис и присутствии ЧВК "Вагнер" в восточной части Ливии. Схожие вбросы создавало и африканское командование ВС США (AFRICOM), однако никаких доказательств представлено не было.

Убедительных доказательств вмешательства России не было предоставлено ни одним из источников, а присутствие вооруженного контингента России опровергалось на уровне Кремля. Российская сторона выступает за политическое урегулирование ливийского кризиса. Иностранные покровители ПНС не оставляют попыток создавать антироссийские вбросы. Не стало исключением и экстренное приземление вертолета ЛНА, из которого "правительство" Сарраджа при помощи турецких и катарских СМИ попыталось легализовать недостоверную информацию.