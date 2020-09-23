Планирующим достроить «СП-2» судам отказано в страховке под давлением США

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) решила не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Причина — риски санкций, которые обусловлены решением администрации США.

Отказ следует из циркуляра, распространенного от имени всех клубов, входящих в объединение.

«Членам (каждого клуба. — прим. ред.) напоминается, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций», — говорится в документе.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев — сильно политизированная организация. По его словам, между компаниями должны быть только рыночные отношения. Решение об отказе в страховке Ананских назвал «очень странным, ненужным и просто неприятным».

«Это, безусловно, странная ангажированность в пользу отдельных государств, чего не должно быть, наверное, в современном мире вообще никак. Получается, что клуб является частью какой-то политической системы. Никаких реальных последствий это решение не несет. "Турецкий поток" уже построен, "СП — 2" достраивается... Никаких последствий для судов, которые занимаются достройкой, это не принесет», — считает парламентарий.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заметил, что санкции за страховое покрытие участников проекта Nord Stream 2 AG еще не введены. Однако, по словам эксперта, страхование — не самый ключевой момент для продолжения строительства.

«Все понимают, что подобное решение будет принято, поэтому на всякий случай никто не хочет нести риски сейчас и заключать какие-то соглашения... Собственно, вот об этом они и говорят, что они опасаются, и опасаются небеспочвенно», — объяснил Пикин.

Вместе с тем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заметил, что не все мировые страховые компании входят в клуб IG P&I, поэтому они могут не согласиться с решением этой организации.

«Есть компании, которые находятся за пределами этого клуба, и вполне возможно, что они могут предоставить страховку», — сказал эксперт.

Северный поток — 2» предполагает строительство газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от России через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других стран Восточной Европы и Прибалтики — через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против «Северного потока — 2» активно выступают Польша, Украина и США. Штаты заинтересованы в продаже Европе своего сжиженного газа.

Готовность газопровода — 93%. Завершить проект планировалось в 2020 году, однако в конце 2019 года США ввели санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве, что замедлило реализацию проекта. Кроме того, ситуация вокруг строительства газопровода обострилась на фоне инцидента с якобы отправлением блогера Алексея Навального «Новичком». После этого МИД ФРГ Хайко Маас не исключил возможной приостановки реализации проекта. При этом премьер-министры шести земель Германии выступили за завершение строительства «СП-2».