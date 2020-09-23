Умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев

Скончался депутат Государственной думы от партии КПРФ Ваха Агаев, он занимал пост заместителя главы комитета по финансовому рынку. Агаев находился в больнице в состоянии комы.

Об этом сообщил его коллега — заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Ранее у Агаева врачи диагностировали коронавирусную инфекцию, ему было 67 лет. О дате прощания и похорон станет известно позднее. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.