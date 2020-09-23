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20:56   23 Сентября 2020
Общество

Умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев

Умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев

Скончался депутат Государственной думы от партии КПРФ Ваха Агаев, он занимал пост заместителя главы комитета по финансовому рынку. Агаев находился в больнице в состоянии комы.

Об этом сообщил его коллега — заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Ранее у Агаева врачи диагностировали коронавирусную инфекцию, ему было 67 лет. О дате прощания и похорон станет известно позднее. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#госдума #умер #ваха агаев

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