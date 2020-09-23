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20:54   23 Сентября 2020
Общество

Россияне поделились планами на новогодние поездки

Россияне поделились планами на новогодние поездки

Граждане России назвали места, куда собираются отправиться на новогодний отдых. Они уже начали покупать многодневные праздничные туры. Особым спросом пользуются горнолыжные курорты.

В Красной поляне занято уже более 60% номеров. В предыдущие годы люди пытались уехать в теплые места, теперь предпочитают покататься на горных лыжах. Особым спросом пользуются экскурсионные туры на Кубань и в Крым.

Туроператоры предполагают, что в этом году будет хороший спрос на курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области, многие поедут в Хибины на Кольский полуостров, сообщает NEWS.ru. Скорее всего, эти места войдут в топ самых востребованных.

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Автор: Кристина Мокроусова
#отдых #россияне #новый год

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