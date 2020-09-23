Россияне поделились планами на новогодние поездки

Граждане России назвали места, куда собираются отправиться на новогодний отдых. Они уже начали покупать многодневные праздничные туры. Особым спросом пользуются горнолыжные курорты.

В Красной поляне занято уже более 60% номеров. В предыдущие годы люди пытались уехать в теплые места, теперь предпочитают покататься на горных лыжах. Особым спросом пользуются экскурсионные туры на Кубань и в Крым.

Туроператоры предполагают, что в этом году будет хороший спрос на курорт Шерегеш, расположенный в Кемеровской области, многие поедут в Хибины на Кольский полуостров, сообщает NEWS.ru. Скорее всего, эти места войдут в топ самых востребованных.