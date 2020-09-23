Спрос на недвижимость в Сочи вырос во время пандемии

Недвижимость в городе Сочи заметно подросла в цене за время пандемии коронавируса. Некоторые россияне решили переехать в курортные районы страны.

Цены начали подниматься в марте, особенно это стало заметно летом, когда поток туристов хлынул поближе к теплому морю. Количество сделок за это время возросло почти в три раза. Самый модный вариант — доходные апартаменты, они стоят около 7 млн рублей. Цены на квартиры начинаются от 2,5 млн рублей.

Некоторые россияне предпочитают покупать недвижимость в Европе, на Кипре квартира обойдется по цене апартаментов в Сочи, сообщает издание News.ru. В одних курортных районах России стоимость подросла на 15%, а в других осталась на прежнем уровне.