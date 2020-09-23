"Выздоравливай, Леха-Новичок!": бизнесмен Пригожин пожелал выздоровления Навальному

Бизнесмен Евгений Пригожин выразил надежду на скорейшее возвращение в РФ блогера Алексея Навального.

Соответствующее заявление он сделал в ответ на запрос издания «Москва.ру», журналисты которого поинтересовались мнением Пригожина о новых санкциях США в отношении граждан РФ.

"Санкции – это ужасно, это как мандавошки, о которых ты не знаешь. Этакие мандавошки-шпионы. Из-за справедливых американских санкций продавцы, узнавая меня в магазинах, перестали продавать мне хлеб. А сегодня меня бросили двое последних: водитель и дворник. Слава богу, что не крякнул Леха Навальный, иначе бы я остался совсем один. Но, надеюсь, он вернется, не побоится моей санкционной зависимости и будет со мной всегда. Выздоравливай, Леха-Новичок!" — прокомментировал Пригожин на запрос журналистов издания "Москва.ру".

Американское правительство ранее включило в санкционный список восемь человек, среди которых есть граждане России, а также семь предприятий из России и Финляндии. Под ограничения попали Борис Гайкович, Евгений Ходотов, Надежда Кучумова, Дмитрий Сытый, Елена Иванова, Никита Ковалевский, Александр Кузин, а также Владислав Занин.

Москва также расширила список ограничительных мер в отношении граждан государств, входящих в Евросоюз, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Европейские граждане, в соответствии с санкциями, не смогут въехать в Россию.