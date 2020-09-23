Вассерман напомнил о простом способе обеспечить Крым пресной водой

Проблему снабжения Крыма пресной водой в условиях организованной киевскими властями водной блокады можно решить, проложив по дну Черного моря пластиковые трубы, по которым на полуостров будет поступать вода из реки Кубань.

Об этом на пресс-конференции по теме «Водная блокада Крыма. Как решить проблему?», которую провела в среду Медиагруппа «Патриот», рассказал известный публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, эту идею с пластиковыми трубами, по которым в Крым будет поступать кубанская вода, несколько лет назад высказал один из его коллег по клубу знатоков «Что? Где? Когда?», но была надежда, что пришедший к власти в Киеве террористический режим, принявший решение перекрыть Северо-Крымский канал, не продержится долго и с украинскими властями опять будет можно договориться. Сейчас же, добавил Вассерман, стало ясно, что эти надежды не оправдались, поэтому необходимо реализовать конкретные проекты для обеспечения Крыма пресной водой.

«Еще несколько лет назад один из моих коллег по клубу «Что? Где? Когда?» предложил раз и навсегда снять эту проблему с помощью больших водоводов из полиэтиленовой пленки, проложенных по дну Черного моря от устья реки Кубань до юга Крыма. Проложена она должна быть на большой глубине, чтобы не мешать судоходству. Трубу при этом предстоит пригрузить – пресная вода легче морской и станет выталкивать водовод на поверхность. Это вполне доступный и простой проект», — объяснил аналитик подробности проекта.

При этом Вассерман добавил, что террористические украинские власти по прежнему находятся у руля страны только благодаря внешней поддержке, без которой они давно сбежали бы.

«С киевскими террористами справляться будет трудно, поскольку их крышует чертова уйма западно-европейских и северо-американских политиков», — подчеркнул участник дискуссии.

Российские же власти, в отличие от украинских, считают неприемлемыми никакие действия, которые отразились бы на мирном населении, добавил Вассерман. Именно поэтому Москва не рассматривает всерьез идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского перекрыть Днепр.

«Мы же не террористы. Соответственно, для нас любые действия, затрагивающие мирное население, невозможны. Этим мы и отличаемся от тех, кто сейчас сидит в Киеве», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

Напомним, до 2014 года до 90% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались построенным еще в 60-е годы ХХ века Северо-Крымским каналом, по которому на полуостров поступала днепровская вода с территории Украины. Однако после того, как весной 2014 года крымчане воспользовались своим законным правом на самоопределение и в ходе легитимного и демократичного всенародного референдума единодушно проголосовали за возвращение Крыма в состав России, Украина, не признавшая результатов референдума, в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал.

На протяжении последующих лет населению Крыма хватало пресной воды из расположенных на полуострове водохранилищ естественного наполнения, но лето 2020 года выдалось аномально жарким и засушливым. в результате чего регион столкнулся с острой нехваткой пресной воды.