Интеграция "Яндекса" и "Тинькофф Банка" станет знаковой сделкой для России

Анонсированное слияние "Яндекса" и TCS Group Holding (головной структуры "Тинькофф Банка") будет выгодно абсолютно всем, уверен профессор ВШЭ Евгений Коган.

Одной из главных причин продажи банка экономист назвал здоровье Олега Тинькова, так как невозможно развивать бизнес, связанный с огромным нервным и интеллектуальным напряжением, постоянным стрессом, будучи больным.

Другим ключевым фактором стал тренд по объединению вокруг бизнес-гигантов, чтобы выдерживать невероятную конкуренцию в финтех-бизнесе и банковском секторе. Либо ты становишься частью мощных экосистем ("Яндекс", Мail.ru, Сбербанк и т. п.), либо уходишь на задворки рынка, цитирует Когана Nation News. По его мнению, от объявленной интеграции выиграют все стороны, и свидетельством этого является рост акций обеих компаний.

Сделка "Яндекса" и "Тинькофф Банка" является знаковой, потому что может стать катализатором очень интересных событий, положить начало новому этапу конкуренции, а значит, приведет к росту количества услуг, интересных игроков и предложений, резюмировал Коган.