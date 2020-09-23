США сделали ДСНВ-3 частью инфовойны против РФ

Поведение США касательно договора СНВ-3 – это очередное проявление информационной войны, ведущейся против России, заявил Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, сообщает 23 сентября портал iReactor.

Он отметил, что США не собираются продлевать соглашение, а ультиматумы в отношении этого вопроса являются средствами, с помощью которых Америка пытается скомпрометировать Россию и Китай.

Так, Россию обвинят в том, что она не стала принимать договор, хотя именно США выдвинули ультимативные требования. Китай же осудят за то, что он не стал вступать в договор.

В ходе разговора с iReactor Шаповалов отметил, что США на данный момент стремятся выйти из всех договоренностей, связанных с гонкой вооружений. При этом они продолжают наращивать свое вооружение.

Эксперт считает, что Вашингтон снова, подобно ситуации 1940-х годов, встает на рельсы холодной войны, делая ставку не столько на ядерное оружие, сколько на информационную атаку.

Однако при непродлении договора США получат новые возможности использования атома, и общая мировая безопасность будет поставлена под угрозу, разрушится мировая система ядерного сдерживания.

Напомним, если ДСНВ-3 не будет продлен до февраля 2021 года, то договор будет аннулирован.