Ищенко объяснил, почему Запад не отреагировал на инициативу Киева по Крыму

Вопрос принадлежности Крыма никогда не будет обсуждаться на международных площадках, поскольку Россия не собирается этого делать, а без участия Москвы переговоры невозможны, подчеркнул политолог Ростислав Ищенко. Так он прокомментировал для RT обещание президента Украины Владимира Зеленского создать переговорную площадку по вопросу полуострова на саммите Украина — ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

«Данная инициатива направлена на внутреннее потребление. У Зеленского внутри страны складывается провальная ситуация, поэтому он пытается продемонстрировать внешнеполитическую активность. Правящая партия готовится проиграть региональные выборы, после чего его оппоненты попытаются организовать досрочные выборы в Верховную раду, чтобы ограничить возможности президента», — объяснил эксперт.

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС. Об этом он упомянул в сообщении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который находится с визитом на Украине.

«Спасибо Жозепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина — ЕС», — написал Зеленский в Twitter.

С момента избрания президентом Зеленский много раз делал заявления о принадлежности Крыма и его воссоединения с Россией. Так, в августе 2019 года на встрече с представителями ветеранских и волонтерских организаций в Киеве он выразил уверенность, что полуостров «вернется» в состав Украины. Он также заявил, что Киев занимает «жесткую позицию» в этом вопросе.

Дякую @JosepBorrellF за незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України. Буду радий обговорити створення переговорного майданчика для деокупації Криму на 22-му Саміті Україна – ЄС. pic.twitter.com/DJKD7f2kjs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2020

В феврале 2020 года президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории страны. Упомянул Зеленский при этом и Крым. Тогда же он назвал возвращение полуострова «национальной идеей» Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

В июне Верховная рада приняла постановление об обращении в ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также другие организации и блоки с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжить политику непризнания статуса Крыма.

В августе Зеленский в интервью Euronews в очередной раз заявил, что «вернет обратно Крым». Он также заметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами. Политолог Александр Форманчук в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил обещания президента Украины ностальгией по КВН. На тему принадлежности Крыма Зеленский будет высказываться до конца президентского срока, уверен эксперт.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».