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20:35   23 Сентября 2020
Россия

Ищенко объяснил, почему Запад не отреагировал на инициативу Киева по Крыму

Ищенко объяснил, почему Запад не отреагировал на инициативу Киева по Крыму

Вопрос принадлежности Крыма никогда не будет обсуждаться на международных площадках, поскольку Россия не собирается этого делать, а без участия Москвы переговоры невозможны, подчеркнул политолог Ростислав Ищенко. Так он прокомментировал для RT обещание президента Украины Владимира Зеленского создать переговорную площадку по вопросу полуострова на саммите Украина — ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.

«Данная инициатива направлена на внутреннее потребление. У Зеленского внутри страны складывается провальная ситуация, поэтому он пытается продемонстрировать внешнеполитическую активность. Правящая партия готовится проиграть региональные выборы, после чего его оппоненты попытаются организовать досрочные выборы в Верховную раду, чтобы ограничить возможности президента», — объяснил эксперт.

Ищенко объяснил, почему Запад не отреагировал на инициативу Киева по Крыму

Ранее Зеленский заявил, что намерен обсудить создание переговорной площадки по вопросу Крыма на саммите Украина — ЕС. Об этом он упомянул в сообщении главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который находится с визитом на Украине.

«Спасибо Жозепу Боррелю за неизменную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Буду рад обсудить создание переговорной площадки для деоккупации Крыма на 22-м саммите Украина — ЕС», — написал Зеленский в Twitter.

С момента избрания президентом Зеленский много раз делал заявления о принадлежности Крыма и его воссоединения с Россией. Так, в августе 2019 года на встрече с представителями ветеранских и волонтерских организаций в Киеве он выразил уверенность, что полуостров «вернется» в состав Украины. Он также заявил, что Киев занимает «жесткую позицию» в этом вопросе.

В феврале 2020 года президент Украины, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что хотел бы провести в октябре местные выборы на всей территории страны. Упомянул Зеленский при этом и Крым. Тогда же он назвал возвращение полуострова «национальной идеей» Украины.

«Я хотел бы начать с простых, очевидных вещей… Неделя состоит из семи дней. Планета Земля круглая, а Крым — это Украина… Возвращение Крыма — неотъемлемая часть украинской национальной идеи», — сказал Зеленский.

Ищенко объяснил, почему Запад не отреагировал на инициативу Киева по Крыму

В июне Верховная рада приняла постановление об обращении в ООН, Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, а также другие организации и блоки с призывом усилить санкционное давление на Россию и продолжить политику непризнания статуса Крыма.

В августе Зеленский в интервью Euronews в очередной раз заявил, что «вернет обратно Крым». Он также заметил, что считает возвращение Донбасса и Крыма равноценными вопросами. Политолог Александр Форманчук в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил обещания президента Украины ностальгией по КВН. На тему принадлежности Крыма Зеленский будет высказываться до конца президентского срока, уверен эксперт.

Крым снова стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией», и призывает Запад поддержать такую позицию. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #крым #зеленский

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