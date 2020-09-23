СК завершил расследование по делу о крупном хищении из бюджета Москвы

Сотрудники Следственного комитета сообщили о том, что завершили расследование о хищении из бюджета Москвы более 2 миллионов рублей, которое совершил депутат Московской городской думы Олег Шереметьев.

Информация о передаче дела в суд появилась 23 сентября. Согласно материалам следствия, Шереметьев в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подавал документы о премировании своего помощника. Сумма вознаграждений варьировалась от 350 тысяч рублей до 850 тысяч рублей. Однако указанные денежные средства он использовал на свое усмотрение, сообщает пресс-служба ведомства на своем официальном сайте.

Злоумышленнику инкриминировали ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Сейчас дело направили в прокуратуру для вынесения окончательного обвинения и передаче в судебную инстанцию.