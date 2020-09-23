Добровинский анонсировал выход книги о деле Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представлявший в суде по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова семью скончавшегося Сергея Захарова, сообщил о том, что пишет книгу о громком расследовании.

Правозащитник пояснил, что сейчас он находится в стадии написания, однако надеется на то, что успеет закончить рукопись в декабре текущего года, сообщает издание "Правда.ру". Юрист отметил, что его книга будет касаться только работы над одним делом.

"Рассказать, каким образом мы тактически и стратегически полностью переиграли защиту", — добавил адвокат.

Ранее он сообщил о встрече со своими клиентами, которые планируют создать фонд, посвященный помощи людям, пострадавшим в ДТП. Они хотят назвать его в честь погибшего члена семьи.