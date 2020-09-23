Депутат Госдумы предсказал скачок цен на бензин в России

Первый зампред Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов допустил повышение цен на бензин из-за изменениях в правилах налогообложения, которые касаются нефтедобывающей отрасли. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 23 сентября.

Законопроект о повышении НДПИ на металлы и удобрения принят в I чтенииhttps://t.co/4OCp20l4uU — Интерфакс (@interfax_news) September 22, 2020

Напрямую повышения акцизов на бензин пока не произошло, утверждает гость онлайн-эфира. Между тем, это случится в плановом порядке, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в понедельник, 22 сентября.

«Нефтяники, как вы знаете, платят у нас, так называемую, ренту за добычу полезных ископаемых. Недавно в качестве эксперимента мы ввели налог на дополнительную прибыль, а от НДПИ [налога на добычу полезных ископаемых — прим. ред.] отказались. Однако вчера в связи с нехваткой средств в бюджете мы ввели для них НДПИ опять, в разной форме. Я думаю, что для производителей нефтепродуктов цена на нефть в итоге увеличится, поэтому и цена на бензин тоже подрастет», — объяснил Сергей Катасонов.

Биржевые и оптовые цены на бензин упали с конца апреля на 2-3%. За неделю больше всего подешевел Аи-92. Изменения не коснулись АЗС: цены упали лишь на три копейки pic.twitter.com/NwiqIG7HSa — Известия (@izvestia_ru) September 22, 2020

Кроме того, в студии обсудили принятый Госдумой закон о повышении ставки акцизов на электронные и обычные сигареты с 1 января 2021 года. Действие нормативного акта будет распространяться на всю табачную продукцию в целом. В сравнении с 2020 годом, косвенный налог увеличится на 20%.

Как подчеркнул Сергей Катасонов, документ был принят в третьем, окончательном, чтении. Далее его только должен будет ратифицировать президент России Владимир Путин. Однако вероятность того, что он вступит в силу, 99%.

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому акцизы на сигареты с 1 января 2021 года индексируются на 20%. В итоге с нынешнего уровня в размере 1,966 тыс. рублей за 1 тысячу штук акциз вырастет до 2,359 тыс. рублей.https://t.co/RBQs4EPhfi pic.twitter.com/74KPa3jn2S — Газета.Ru (@GazetaRu) September 23, 2020

Впрочем, рублем на курильщиков повлиять нельзя, считает Катасонов. Несмотря на то, что за последние годы в стране их число снизилось с 41 млн до 36 млн человек, это было, прежде всего, связано с тем, что сократилось число куривших за компанию.

«Здесь нужно иметь программу, вкладывать деньги, стимулировать, оздоравливать, спортом заниматься. Прямое повышение акцизов в этом году не приведет к увеличению тех запланированных 100 млрд рублей, которые Минфин заложил. Не зря в Налоговом кодексе записано, что налоги должны быть экономически обоснованными и разумными. Во всем нужен взвешенный подход», — полагает депутат.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что повышение цен на сигареты является доказанной мерой, которая помогает сократить число курящих среди россиян. При этом он подчеркнул, что ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.

Первый зампред Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников назвал планы правительства «наглостью». По его словам, одна категория граждан не должна платить за всех остальных.

Планы Минфина по повышению акциза на сигареты на 20% вместо 4% — это наглое заявление правительства. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. https://t.co/C6vNO74ls8 pic.twitter.com/edXaNOtbji — Актуальные новости России и мира (@125regionru) September 18, 2020

«По поводу акциза, это вообще, я считаю, несколько, скажем так, наглое заявление правительства. Допустим, человек курит. У него возникает в этой связи вопрос: почему я из своего кармана должен оплачивать потребность всего общества?» — сказал Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, Калашников выразил мнение, что повышение налога может негативно отразиться на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. По его мнению, россияне не станут курить меньше, а начнут тратить на сигареты больше в ущерб другим статьям расходов.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Боярский. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил мысль, что табачные изделия не смогут побудить курильщиков бросить пагубную привычку, а лишь ухудшит их финансовое положение. Ранее Боярский неоднократно выступал за защиту прав курильщиков, предлагая, например, вернуть в аэропорты курилки. Правда, проект в парламенте не одобрили.

В Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты. Действующий запрет не соблюдается, а установка кабинок отвечает интересам некурящих, считает автор инициативы Сергей Боярский:https://t.co/vg44b2YNBs Фото: Руслан Шамуков/ТАСС pic.twitter.com/koXtHV65mX — РБК (@ru_rbc) November 15, 2017

О том, что после повышения акцизов на табачную продукцию россиянам стоит ожидать повышения цен на алкоголь и бензин, заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Как он сообщил порталу URA.RU, государственный бюджет не получит большого дохода от повышения акцизов на сигареты, поскольку данный налог не является бюджетообразующим. Более того, в России не так много подакцизных товаров (бензин, алкоголь и табак).