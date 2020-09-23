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23:56   23 Сентября 2020
Россия

Депутат Госдумы предсказал скачок цен на бензин в России

Депутат Госдумы предсказал скачок цен на бензин в России

Первый зампред Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов допустил повышение цен на бензин из-за изменениях в правилах налогообложения, которые касаются нефтедобывающей отрасли. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 23 сентября.

Напрямую повышения акцизов на бензин пока не произошло, утверждает гость онлайн-эфира. Между тем, это случится в плановом порядке, согласно внесенным изменениям в Налоговый кодекс РФ. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в понедельник, 22 сентября.

Депутат Госдумы предрек рост цен на бензин в России

«Нефтяники, как вы знаете, платят у нас, так называемую, ренту за добычу полезных ископаемых. Недавно в качестве эксперимента мы ввели налог на дополнительную прибыль, а от НДПИ [налога на добычу полезных ископаемых — прим. ред.] отказались. Однако вчера в связи с нехваткой средств в бюджете мы ввели для них НДПИ опять, в разной форме. Я думаю, что для производителей нефтепродуктов цена на нефть в итоге увеличится, поэтому и цена на бензин тоже подрастет», — объяснил Сергей Катасонов.

Кроме того, в студии обсудили принятый Госдумой закон о повышении ставки акцизов на электронные и обычные сигареты с 1 января 2021 года. Действие нормативного акта будет распространяться на всю табачную продукцию в целом. В сравнении с 2020 годом, косвенный налог увеличится на 20%.

Как подчеркнул Сергей Катасонов, документ был принят в третьем, окончательном, чтении. Далее его только должен будет ратифицировать президент России Владимир Путин. Однако вероятность того, что он вступит в силу, 99%.

Депутат Госдумы предрек рост цен на бензин в России

Впрочем, рублем на курильщиков повлиять нельзя, считает Катасонов. Несмотря на то, что за последние годы в стране их число снизилось с 41 млн до 36 млн человек, это было, прежде всего, связано с тем, что сократилось число куривших за компанию.

Депутат Госдумы предрек рост цен на бензин в России

«Здесь нужно иметь программу, вкладывать деньги, стимулировать, оздоравливать, спортом заниматься. Прямое повышение акцизов в этом году не приведет к увеличению тех запланированных 100 млрд рублей, которые Минфин заложил. Не зря в Налоговом кодексе записано, что налоги должны быть экономически обоснованными и разумными. Во всем нужен взвешенный подход», — полагает депутат.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов отметил, что повышение цен на сигареты является доказанной мерой, которая помогает сократить число курящих среди россиян. При этом он подчеркнул, что ведомство осознает возможные риски роста объема нелегального рынка из-за изменения ставок. Поэтому министерство совместно с Минсельхозом планирует проработать план для борьбы с нелегальной продажей табака.

Первый зампред Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников назвал планы правительства «наглостью». По его словам, одна категория граждан не должна платить за всех остальных.

«По поводу акциза, это вообще, я считаю, несколько, скажем так, наглое заявление правительства. Допустим, человек курит. У него возникает в этой связи вопрос: почему я из своего кармана должен оплачивать потребность всего общества?» — сказал Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, Калашников выразил мнение, что повышение налога может негативно отразиться на материальном положении миллионов российских семей, в которых есть курильщики. По его мнению, россияне не станут курить меньше, а начнут тратить на сигареты больше в ущерб другим статьям расходов.

Такого же мнения придерживается депутат Госдумы Сергей Боярский. В беседе с «Политикой Сегодня» он выразил мысль, что табачные изделия не смогут побудить курильщиков бросить пагубную привычку, а лишь ухудшит их финансовое положение. Ранее Боярский неоднократно выступал за защиту прав курильщиков, предлагая, например, вернуть в аэропорты курилки. Правда, проект в парламенте не одобрили.

Депутат Госдумы предрек рост цен на бензин в России

О том, что после повышения акцизов на табачную продукцию россиянам стоит ожидать повышения цен на алкоголь и бензин, заявил экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин.

Как он сообщил порталу URA.RU, государственный бюджет не получит большого дохода от повышения акцизов на сигареты, поскольку данный налог не является бюджетообразующим. Более того, в России не так много подакцизных товаров (бензин, алкоголь и табак).

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#госдума рф #акцизы на топливо #акцизы на бензин #рост цен на нефть

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