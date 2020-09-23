Россия планирует создать с Германией рабочую группу по Навальному

Депутатам немецкого бундестага стоит создать рабочую группу с российскими коллегами, в задачи которой будет входить мониторинг ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявили в комиссии Госдумы РФ.

Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России планируют обратиться к немецким депутатам с подобным предложением, передает ТАСС со ссылкой на слова главы комиссии Василия Пискарева, сказанные в эфире "Дума ТВ".

Блогер и основатель признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексей Навальный впал в коматозное состояние после того, как пожаловался на плохое самочувствие в самолете, совершавшем рейс Томск — Москва. Навальный был перевезен в немецкую клинику "Шарите", где проходит лечение. Врачи из Германии утверждают, что блогер якобы был "отравлен", что не подтверждается исследованиями российских специалистов.

Конфликт блогера со своим соратником Владимиром Ашурковым мог стать причиной его отравления, пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на мнение журналистов издания "Правда.ру". Авторы материала также подозревают, что исполнителем попытки отравления могла стать Мария Певчих, которая сопровождала Навального в поездке и предположительно связана с зарубежными спецслужбами.