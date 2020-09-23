Блогера Алексея Навального выписали из немецкой клиники. Его ближайший соратник и исполнительный директор ФБК (признан в РФ иноагентом) Владимир Ашурков грубит и уклоняется от любых вопросов об основателе фонда.

Поведение соратника Навального можно объяснить тем, что он отправил в командировку с блогером Марию Певчих, которую издание "Правда.ру" подозревает в отравлении главы организации. Соответствующую информацию предоставило Nation News.

После улучшения самочувствия Навального сотрудники СМИ адресовали ряд вопросов Ашуркову, которые касаются работы ФБК. На них соратник блогера реагирует неохотно и даже грубит прессе. Ашурков решил оставить в тайне дальнейшие планы Навального.

Некоторыми из переписок с журналистами Ашурков поделился лично в социальных сетях. Аналогичным образом работник ФБК ведет себя и со своими знакомыми.

Согласно тому же расследованию "Правды.ру", Ашурков мог дать Певчих соответствующее указание насчет Навального. Теперь, когда стало очевидно, что покушение провалилось, такая реакция выглядит закономерной.