Пентагон решил победить коронавирус с помощью беспилотников

Вокруг Пентагона разгорелся скандал. По данным американского издания The Washington Post, ведомство потратило 1 миллиард долларов, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, на оружие и бронежилеты.

Pentagon used taxpayer money meant for masks and swabs to make jet engine parts and body armor https://t.co/7sjqzclVq7 — The Washington Post (@washingtonpost) September 22, 2020

Средства на пандемию были выделены в соответствии с пакетом по стимулированию экономики CARES Act. Однако, пишет газета, Пентагон также закупил реактивные двигатели, беспилотники, парадную форму и аппаратуру для слежения.

Так, например, компании Rolls-Royce и ArcelorMittal получили около 183 миллионов долларов на то, чтобы «поддержать судостроительную промышленность», а еще десятки миллионов потратили на разведку в космосе.

По словам представителя Пентагона Джессики Максвелл, пакет CARES Act не требует, чтобы все полученные деньги тратились только на медицинские ресурсы. Однако Конгрессмены от Демократической партии Барбара Ли и Марк Покэн уже потребовали немедленного расследования.

The Pentagon used $1 billion in Cares Act funds to pay defense contractors instead of keeping troops and the general public safe. This is unconscionable. @RepMarkPocan and I are calling for this to be investigated immediately. https://t.co/7PxMXKxL4D — Rep. Barbara Lee (@RepBarbaraLee) September 22, 2020

Член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил проступок Пентагона утратой доверия к действующему лидеру США Дональду Трампу. По его словам, американские генералы попросту уверились в его поражении на будущих президентских выборах, а потому действуют так смело.

«Я полагаю, что сейчас ситуация достаточно неоднозначная внутри США. И многие генералы, которые изначально так или иначе присягнули Дональду Трампу, сейчас начинают действовать иначе. Постепенно, шаг за шагом, они почувствовали, что, скорее всего, Трамп не удержится в кресле президента, и поэтому они позволяют себе действовать отчасти самостоятельно», — выразил мнение эксперт.

За нецелевую растрату средств генералов Пентагона ожидает весомый штраф, не сомневается Судаков. За подобное федеральное нарушение полагается наказание, сравнимое с уходом от уплаты налогов. Так, например, для налоговых преступлений в США характерно наказание в виде штрафа от $100 до $500,000 и лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет для отдельных преступлений.

«Давайте будем честны, если кто-то нарушает закон, то, конечно же, он за это ответит и ответит очень серьезно, потому что в США бюджетное законодательство. Все, что связано с нарушением бюджета или растратой средств, это очень серьезные тюремные сроки. Поэтому, конечно же, скандал понятен», — сказал Судаков.

Произошедшая ситуация говорит и о том, что внутри Пентагона и спецслужб царит настоящий хаос: отсутствует единоначалие и система контроля. По мнению собеседника агентства, пандемия в каком-то плане обнажила проблемы в американском обществе, где армия оказалась важнее, чем здоровье жителей страны.

«Мы обсуждаем не то, что люди захотели обогатиться, а то, почему они позволили себе так грязно работать и просто украсть деньги, которые предназначались населению, на борьбу с серьезным заболеванием. Это полный раздрайв. Все полагали, что с наступлением эпохи пандемии, очень многие вещи будут списаны. Классическая игра: кому война, кому мать родна. Она [пандемия] сработала очень злую шутку с теми генералами, которые решили пустить деньги не на целевое расходование. А проблема коронавируса в Америке действительно очень тяжелая, на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, что надо было выделять гораздо больше средств, и тратиться они должны были более эффективно», — подытожил американист.

Ранее Дональд Трамп похвалил себя за меры против распространения коронавируса. Глава Белого дома назвал ужасным тот факт, что число заболевших в стране превысило 200 тысяч, но заявил, что показатель мог быть в разы выше, если бы не действия его администрации.

Trump says China must be held accountable for spread of COVID-19 in UN speech https://t.co/VJXPQvrMnh pic.twitter.com/P1j3PUAKNR — New York Post (@nypost) September 22, 2020

Кроме того, в видеообращении на Генеральной ассамблее ООН президент США призвал организацию привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.