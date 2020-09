Пентагон решил победить коронавирус с помощью беспилотников

Вокруг Пентагона разгорелся скандал. По данным американского издания The Washington Post, ведомство потратило 1 миллиард долларов, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией, на оружие и бронежилеты.

Pentagon used taxpayer money meant for masks and swabs to make jet engine parts and body armor https://t.co/7sjqzclVq7

Средства на пандемию были выделены в соответствии с пакетом по стимулированию экономики CARES Act. Однако, пишет газета, Пентагон также закупил реактивные двигатели, беспилотники, парадную форму и аппаратуру для слежения.

Так, например, компании Rolls-Royce и ArcelorMittal получили около 183 миллионов долларов на то, чтобы «поддержать судостроительную промышленность», а еще десятки миллионов потратили на разведку в космосе.

По словам представителя Пентагона Джессики Максвелл, пакет CARES Act не требует, чтобы все полученные деньги тратились только на медицинские ресурсы. Однако Конгрессмены от Демократической партии Барбара Ли и Марк Покэн уже потребовали немедленного расследования.

The Pentagon used $1 billion in Cares Act funds to pay defense contractors instead of keeping troops and the general public safe. This is unconscionable. @RepMarkPocan and I are calling for this to be investigated immediately. https://t.co/7PxMXKxL4D