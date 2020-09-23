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18:20   23 Сентября 2020
Политика

США расширили список антироссийских санкций

США расширили список антироссийских санкций

Восемь россиян и выходцев из РФ оказались в американском санкционном списке. Также туда добавили семь организаций из России и Финляндии.

Соединенные Штаты Америки расширили список антироссийских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина США.

По данным ведомства, в американском санкционном списке оказались восемь россиян и выходцев из РФ. Среди них Борис Гайкович, Елена Иванова, Евгений Ходотов, Никита Ковалевский, Надежда Кучумова, Александр Кузин, Дмитрий Сытый, Владислав Занин.

Также под санкции попали семь организаций из России и Финляндии. Некоторые из компаний, как утверждают представители Минфина США, причастны к вмешательству в выборы в Америке.

Ранее Москва направила ноту представительству Евросоюза в России, уведомив о расширении списка граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию нашей страны. В заявлении указано, что если ЕС продолжит свою политику, то столица примет соответствующие меры, пишет ФАН.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #санкционный список

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