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18:18   23 Сентября 2020
Политика

МИД РФ исключил возможность "разработки" вещества "Новичок" в СССР

МИД РФ исключил возможность "разработки" вещества "Новичок" в СССР

Разработка и производство химического вещества "Новичок" никогда не осуществлялись ни в СССР, ни в России. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Захарова назвала недопустимой риторику западных стран, связанную с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. По ее словам, Соединенные Штаты, Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция являются наиболее вероятными источниками отравляющего газа, пишет Федеральное агентство новостей.

Представитель внешнеполитического ведомства исключила присутствие "российского следа" в инциденте с блогером. Она подчеркнула, что исследования "Новичка" никогда не проводились на территории РФ и Советского Союза.

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Автор: Илья Романович
#захарова #мид #новичок

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