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18:03   23 Сентября 2020
Армия

Сотрудники ЦПВС раздали жителям пригорода Дамаска продукты

Сотрудники ЦПВС раздали жителям пригорода Дамаска продукты

Жители пригорода Дамаска получили 2,4 тонны продуктов от российской стороны. Раздачу проводили сотрудники военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Сирийцы из населенного пункта Мардж ас-Султан, находящегося неподалеку от столичного города Дамаск, получили продуктовые наборы. Всего сотрудниками было роздано 440 наборов общим весом в 2400 килограммов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Среди продуктов были рис, мука, сгущенное молоко, сахар и чай.

Были предусмотрены меры противоэпидемиологической безопасности — организована очередь с социальным дистанцированием. Обеспечением безопасности занимались сотрудники военной полиции России. Большую часть населения пригорода составляют женщины и старики, большая часть мужчин защищает страну в рядах Сирийской Арабской Армии. Местные жители выразили благодарность россиянам за оказанную помощь.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #дамаск #гумпомощь #военная полиция #цпвс

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