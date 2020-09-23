Сотрудники ЦПВС раздали жителям пригорода Дамаска продукты

Жители пригорода Дамаска получили 2,4 тонны продуктов от российской стороны. Раздачу проводили сотрудники военной полиции и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

Сирийцы из населенного пункта Мардж ас-Султан, находящегося неподалеку от столичного города Дамаск, получили продуктовые наборы. Всего сотрудниками было роздано 440 наборов общим весом в 2400 килограммов, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Среди продуктов были рис, мука, сгущенное молоко, сахар и чай.

Были предусмотрены меры противоэпидемиологической безопасности — организована очередь с социальным дистанцированием. Обеспечением безопасности занимались сотрудники военной полиции России. Большую часть населения пригорода составляют женщины и старики, большая часть мужчин защищает страну в рядах Сирийской Арабской Армии. Местные жители выразили благодарность россиянам за оказанную помощь.