Эксперт объяснил крымчанам, как правильно использовать воду

Руководитель лаборатории глубокой очистки воды, доктор технических наук Александр Смирнов говоря о водной блокаде Крыма заявил, что проблему можно решить, если использовать опыт других стран.

«Мы привыкли, что в России на большей части территории вода в избытке. Однако мир устроен по-другому. Многие не засушливые страны используют воду по-другому. Вода используется тщательно и многократно. В ситуации с Крымом есть несколько выходов — рациональное использование воды и меньше потерь. И смотреть, можно ли очищенную воду использовать для сельскохозяйственных нужд», — сказал Смирнов.

В Крыму имеется общий дефицит по балансу воды, согласился доктор технических наук, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Очистить воду можно, но нужны дополнительные источники. Например, опреснение морской водой.

«В нашей стране и за рубежом накоплен многолетний опыт опреснения. Он состоит их двух частей. Получение дистиллята из морской и приготовление из нее воды, которая годится для пользования, — питьевой, технической. Вторая процедура очень недешевая. Надо смотреть по затратам», — объяснил Смирнов.

Эксперт отметил, что не знает технологий быстрого решения проблемы с водой.

«Дистиллированную воду подавать людям нельзя по медицинским целям, она вредна. Из нее надо приготовить сначала воду питьевого качества, а это сложно. Быстрых решений я не знаю, нужно советоваться на месте. Крым требует планомерного решения», — добавил Смирнов.

Также эксперт положительно оценил качество питьевой воды в РФ.

«Первое — безопасность воды, по этой части в подавляющем большинстве городов все нормально. Прогресс налицо практически по всем городам», — отметил Смирнов.

Эксперт считает, что странам необходимо обмениваться опытом улучшения качества питьевой воды.

«Учиться должны все друг у друга. Многие страны, в частности США, у них даже нормативы по воде разные в штатах. Кроме того, это зависит и от климата, и от местности, не только от уровня развития стран», — считает Смирнов.

Многие компании рекламируют фильтры для воды и уверяют, что они ее очищают, продолжил эксперт. По его мнению, главное, что фильтры улучшают качество водопроводной воды.