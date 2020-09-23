17:50 23 Сентября 2020Политика
МИД Болгарии заявил, что вышлет из страны двух дипломатов РФ
Дипломатические сотрудники Российской Федерации вынужденно покинут территорию Болгарии. О высылке двух россиян сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.
Ранее в прессе появилась информация, что власти Болгарии подозревают двух сотрудников российского дипломатического представительства в якобы проводимой ими шпионской деятельности. Речь шла об информации, которая касалась модернизации Вооруженных сил Болгарии. Эти сведения будто бы должна была получить военная разведка РФ.