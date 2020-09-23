МИД Болгарии заявил, что вышлет из страны двух дипломатов РФ

Дипломатические сотрудники Российской Федерации вынужденно покинут территорию Болгарии. О высылке двух россиян сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.

Ранее в прессе появилась информация, что власти Болгарии подозревают двух сотрудников российского дипломатического представительства в якобы проводимой ими шпионской деятельности. Речь шла об информации, которая касалась модернизации Вооруженных сил Болгарии. Эти сведения будто бы должна была получить военная разведка РФ.