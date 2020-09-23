Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:50   23 Сентября 2020
Политика

МИД Болгарии заявил, что вышлет из страны двух дипломатов РФ

МИД Болгарии заявил, что вышлет из страны двух дипломатов РФ

Дипломатические сотрудники Российской Федерации вынужденно покинут территорию Болгарии. О высылке двух россиян сообщили в Министерстве иностранных дел Болгарии.

Ранее в прессе появилась информация, что власти Болгарии подозревают двух сотрудников российского дипломатического представительства в якобы проводимой ими шпионской деятельности. Речь шла об информации, которая касалась модернизации Вооруженных сил Болгарии. Эти сведения будто бы должна была получить военная разведка РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #дипломаты #болгария #шпионаж #высылка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...