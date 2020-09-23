Адвокат Новицкий пообещал помочь крымчанам с компенсацией за водную блокаду

Водная блокада Крыма со стороны Украины — это правовой беспредел, считает адвокат и правозащитник Владимир Новицкий. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он пообещал оказать юридическую поддержку любому жителю Крыма, который докажет нанесенный ущерб от этой проблемы.

«Украина считает, что это их территория, лишая своих граждан на нормальное водообеспечение. Это нарушение международных норм. Должна быть активная реакция правозащитных организаций», — сказал Новицкий.

В России нет достаточного информационного сопровождения водной блокады Украиной, считает эксперт. Правозащитник и его коллеги до сих не получили жалоб от жителей Крыма о полученном ущербе. Для активного решения ситуации в юридической плоскости нужна более высокая активность пострадавших россиян. Новицкий заявил о готовности оказать юридическую помощь и привлечь к проблеме коллег из Украины.

«Я готов общаться с коллегами из украинской секции, но для этого необходима информация со стороны не только СМИ, но и управляющих структур полуострова. Еще один инструмент – обращение крымчан с исками к правительству Украины, а также право предпринимателей, которые не могут вести бизнес без водоснабжения», — объяснил правозащитник.

Адвокат заявил, что возьмет на себя составление искового заявления и сопровождению дела в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Водная блокада полуострова попадает под определение «нарушение права на жизнь и здоровье», объяснил Новицкий.

«Если ЕСПЧ пойдет по этому делу и признают нарушение прав, можно получить денежную компенсацию – несколько тысяч евро. Безумных цифр не будет, как было с ЮКОСом, но 2-3 тысячи евро – вполне», — сказал он.

Инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского перекрыть Днепр гость эфира не оценил. По его словам, в ответ на противоправное действие недопустимо использовать тот же метод:

«Мы не можем этого позволить. Это будет нарушать также международные нормы, в частности международных конвенций о водоснабжении», — заключил эксперт.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с РФ подача воды по каналу в регион была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

В Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с 7 сентября вода подается по часам утром и вечером.

Поклонская призвала ООН осудить действия Украины и возобновить поставку воды в Крымhttps://t.co/0PydTjLVSB — Украина • РУ (@ukraina_ru) June 1, 2020

Ранее зампред Комитета ГД по международным делам, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Верховный комиссариат ООН по правам человека запросил дополнительные сведения о водоснабжении Крыма. В мае парламентарий направила обращение Верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет. Она попросила осудить действия властей Украины, перекрывших водоснабжение в республику. Спустя три месяца парламентарий получила ответ: в ООН готовы сотрудничать с РФ.