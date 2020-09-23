Беглов раскрыл концепцию превращения петербургского Главпочтамта в театр

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, как большое здание Главпочтамта сможет превращаться в вечернее время в одну из сцен Мариинского театра.

Инициатива входит в проект создания в городе Почтового квартала, который будет расположен между Исаакиевским собором и Новой Голландией. Об этом градоначальник рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Город отреставрирует несколько домов старого фонда, принадлежащих "Почте России". А в главном ее здании в вечернее время будут проходить концерты Мариинского театра. Большинство мест будут стоячими, а значит стоимость билета можно сделать невысокой.