Депутат Госдумы заявил о необходимости реформировать налоговую систему

Большинство россиян называют Москву «государством в государстве», намекая на неравномерное распределение бюджетных средств внутри страны. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Катасонов объяснил, откуда взялась такая позиция и как решить эту проблему.

«Москва – это и правда "государство в государстве". Если у нас доходная часть федерального бюджета 20 триллионов рублей, то на Москву приходится три из них. Это большие цифры. Плюс к этому нужно рассматривать Москву, как федеральный центр. Налоговая система в столице немного перевернута. 70% налогов уходят в федеральный центр, а уже после субъекты должны приходить в Кремль и "просить" средства на те или иные программы», — объяснил парламентарий.

Катасонов обратил внимание, что сейчас губернаторы не имеют больших средств на развитие регионов. Такими образом главы российских субъектов превратились, по сути, в «кассиров», которые пытаются сразу же определить назначение выделенных денег из федерального бюджета, сказал депутат.

«За исключением пяти-шести регионов, которые сейчас в России являются профицитными и "донорскими", говорить о развитии остальных пока не приходится. И нам нужно менять эту систему. Для этого каждый россиянин должен понимать, что он живет в конкретном муниципальном образовании. И если половина расходных обязательств муниципалитета не финансируется, то у регионов просто не остается денег на исполнение этих обязательств», — рассказал Катасонов.

Спикер предложил оставлять больше средств в муниципалитетах. К примеру, оставлять 100% налога НДФЛ (налог на доходы физических лиц) на территории субъектов РФ, а не переводить 70% из них в Москву. Поэтому в России нужно менять структуру распределения налогов между регионами.