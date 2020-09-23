Политтехнолог оценила шансы экс-адвоката Пашаева избраться в Госдуму

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году. Политтехнолог Алена Август его амбициям не удивилась, но шансы экс-защитника Михаила Ефремова оценила низко.

«Сложно говорить об этом человеке, как об адвокате. Насколько я знаю, его даже лишили адвокатского статуса. Как мы видели в процессе Ефремова, этому человеку все равно, как добывать себе популярность. Если он действительно пойдет в политику, я удивляться не буду. У нас много странных персонажей в политике. А хайп, что называется, рулит», — сказала Август в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

По словам политтехнолога, шансов пройти в Госдуму у Пашаева практически нет. Нарастить себе популярность он сможет, если кто-то из действующих политических сил будет готов с ним работать. Однако, сложно представить партию, которая захочет подобного сотрудничества, продолжает Алена Август.

«Мы же понимаем — с кем ты дружишь, такой и ты. А у него далеко не лучший бэкграунд. Того, что происходит в последние месяцы, достаточно, чтобы составить о нем представление. Если говорить о Госдуме, мы подразумеваем, что выгодно идти только от партий, которые могут выдвигаться без подписей. Все остальное — это игра без результата. Партии, которые уже заработали себе места в региональных парламентах, вряд ли будут связываться с таким персонажем», — уверена политтехнолог.

Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев намерен баллотироваться на выборах в Госдуму в 2021 году. На вопрос, от какой партии он будет баллотироваться, Пашаев не ответил, заявив, что пока не хочет разглашать информацию. pic.twitter.com/CQCGZFc8k1 — Известия (@izvestia_ru) September 23, 2020

Ранее в разговоре с ТАСС Пашаев отказался называть партию, от которой будет выдвигать свою кандидатуру. По его мнению, работа адвоката и депутата схожа, потому что в обоих случаях нужно защищать интересы людей. А в новом статусе это можно делать на «более высоком уровне».

«С прошлого года запланировал, я подавал документы в Мосгордуму, но дальше не пошел. А потом понял, что Москва не для меня, и решил готовиться к выборам в Госдуму», — сказал Пашаев.

Экс-адвокат в суде представлял интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве с участием актера произошла авария. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водитель фургона скончался от полученных травм на следующее утро.

Пашаев тщетно пытался доказать, что в момент аварии актер находился не за рулем, а машину вел кто-то другой. Ефремова осудили на восемь лет колонии общего режима.

Во время слушаний и разбирательства Пашаев неоднократно экспрессивно комментировал происходящее. В итоге 18 сентября совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил его статуса адвоката за нарушение этических норм.

Ранее почетный адвокат России Борис Локшин в беседе с «Политикой Сегодня» назвал такие действия закономерным результатом работы Пашаева в деле Ефремова.