Генерал ЛНА назвал задачу, которую выполнял сгоревший в Аль-Джуфре вертолет

Разбившийся вертолет Ливийской национальной армии (ЛНА) вылетал с разведывательной миссией, рассказал бригадный генерал Халид Махджуб. Об этом сообщило издание LibyaAkhbar.

Вертолет ВВС ЛНА выполнял разведывательный полет неподалеку от города Сукна. Во время нахождения в воздухе на борту вертолета произошла техническая неполадка, передает Федеральное агентство новостей. Экипажем было принято решение об экстренном снижении. При посадке у машины надломилась стойка шасси, вертолет начал заваливаться набок и ударил винтами по земле. После этого летательный аппарат вспыхнул и сгорел полностью.

Экипаж и пассажиры успели эвакуироваться, жертв и пострадавших нет. Военные аналитики смогли опознать вертолет. Им оказался Ми-8, который закупался для нужд Североафриканской страны еще при правлении Муаммара Каддафи.