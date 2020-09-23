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17:11   23 Сентября 2020
Армия

Генерал ЛНА назвал задачу, которую выполнял сгоревший в Аль-Джуфре вертолет

Генерал ЛНА назвал задачу, которую выполнял сгоревший в Аль-Джуфре вертолет

Разбившийся вертолет Ливийской национальной армии (ЛНА) вылетал с разведывательной миссией, рассказал бригадный генерал Халид Махджуб. Об этом сообщило издание LibyaAkhbar.

Вертолет ВВС ЛНА выполнял разведывательный полет неподалеку от города Сукна. Во время нахождения в воздухе на борту вертолета произошла техническая неполадка, передает Федеральное агентство новостей. Экипажем было принято решение об экстренном снижении. При посадке у машины надломилась стойка шасси, вертолет начал заваливаться набок и ударил винтами по земле. После этого летательный аппарат вспыхнул и сгорел полностью.

Экипаж и пассажиры успели эвакуироваться, жертв и пострадавших нет. Военные аналитики смогли опознать вертолет. Им оказался Ми-8, который закупался для нужд Североафриканской страны еще при правлении Муаммара Каддафи.

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Автор: Василий Пименов
#ливия #ми-8 #Халид Махджуб

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