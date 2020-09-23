МИД РФ заявил об отсутствии оснований доверять ФРГ по "делу Навального"

Российская сторона не располагает какими-либо основаниями, чтобы доверять Федеративной Республике Германия в случае с блогером Алексеем Навальным. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о позиции Берлина, которая заключается в том, что Навального якобы отравили "Новичком". Однако доказательств на этот счет немецкой стороной не приводится.

В начале сентября Федеральное агентство новостей со ссылкой на расследование "Правды.ру" писало о том, что в отравлении Навального могли быть заинтересованы западные кураторы основателя ФБК (признан в РФ иноагентом). В качестве возможного исполнителя этого заказа называется Мария Певчих.