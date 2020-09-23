Общественник Манукян назвал рецепт "мира и спокойствия" в Белоруссии

Белоруссия должна ужесточить законодательство в отношении организаторов протестов для установления мира и спокойствия в республике. Такую точку зрения выразил общественник и блогер Вадим Манукян.

Общественный деятель считает, что акции протеста в республике ни к чему не приведут. Он подчеркнул необходимость принятия мер в отношении организаторов и участников незаконных митингов, пишет "Ньюинформ".

"Для того, чтобы в городах царили мир и спокойствие, чтобы не было провокаций и серьезных действий, я считаю, что нужно принять законодательные меры, которые утихомирили бы эту ситуацию", — сказал Манукян.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов. По информации ЦИК, глава республики Александр Лукашенко получил поддержку более 80% избирателей.

В среду, 23 сентября, Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии, сообщает телеканал "360".