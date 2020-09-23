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16:50   23 Сентября 2020
Политика

Россия решила ввести санкции в отношении представителей ЕС

Россия решила ввести санкции в отношении представителей ЕС

Российская сторона приняла решение ввести дополнительные ограничения в ответ на действия Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Представитель российского МИД обратила внимание, что ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий в обход существующих международных норм. Она назвала недружественной политику Европейского союза в отношении РФ, пишет РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #ес #санкции #мид

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