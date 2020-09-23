Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:48   23 Сентября 2020
Общество

Лишенный адвокатского статуса Пашаев рвется в политику

Лишенный адвокатского статуса Пашаев рвется в политику

Бывший адвокат Михаила Ефремова заявил, что на ближайших выборах намерен баллотироваться в Госдуму.

Эльман Пашаев намерен начать политическую карьеру. О планах баллотироваться в Госдуму он сообщил 23 сентября журналистам РИА Новости. Пашаев подчеркнул, что уже помышлял об участии в выборах в Мосгордуму, однако передумал.

Адвокат защищал интересы Михаила Ефремова во время расследования резонансного уголовного дела об аварии на Смоленской площади. Актер театра и кино был осужден на восемь лет колонии общего режима. Кроме того, по решению суда он должен будет заплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей в качестве морального ущерба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#госдума #выборы #политика #пашаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...