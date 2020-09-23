Лишенный адвокатского статуса Пашаев рвется в политику

Бывший адвокат Михаила Ефремова заявил, что на ближайших выборах намерен баллотироваться в Госдуму.

Эльман Пашаев намерен начать политическую карьеру. О планах баллотироваться в Госдуму он сообщил 23 сентября журналистам РИА Новости. Пашаев подчеркнул, что уже помышлял об участии в выборах в Мосгордуму, однако передумал.

Адвокат защищал интересы Михаила Ефремова во время расследования резонансного уголовного дела об аварии на Смоленской площади. Актер театра и кино был осужден на восемь лет колонии общего режима. Кроме того, по решению суда он должен будет заплатить потерпевшей стороне 800 тысяч рублей в качестве морального ущерба.