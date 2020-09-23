Лукьяненко выступил против изменения школьной программы по литературе

Институт прогрессивного образования провел опрос среди 1524 школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Дети выразили недовольство школьной программой по литературе. Ученики предлагают заменить Федора Достоевского, Льва Толстого и Михаила Шолохова на более современных авторов.

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что школа должна следовать своей первостепенной задаче и прививать детям любовь к чтению классической литературы, на которой «учились», в том числе, и современные авторы.

«Я смотрю на такое обновление школьной программы с большой грустью, потому что это определенная деградация уровня образования. При всей любви к некоторым современным писателям и молодым авторам надо понимать, что все они стоят на фундаменте из классической литературы. Этот фундамент как раз закладывает школьное образование. Можно долго спорить о том, каких классических писателей и в каких объемах нужно давать читать, но именно школа должна этим заниматься и побуждать читать в целом», — полагает писатель.

Автор «Ночного дозора» не одобрил слияние современной и классической литературы в рамках школьной программы. Лукьяненко сравнил школьный предмет с дорожным полотном, на котором разные машины будут иметь разные «технические характеристики».

«Книги классиков и современных авторов – это совершенно разные вещи. Они не могут конкурировать и даже находиться вместе. Точно также не могут на трассе конкурировать тяжелые грузовики и легкие спортивные машины. Конечно, спорткар обгонит грузовик, но тот сможет перевести больше груза. То же самое с литературой. А школа должна давать основу, базис. Стоит подумать о том, как именно изменить саму подачу российской классики», — заключил Лукьяненко.

Опрос Института прогрессивного образования показал, что школьники предлагают заменить или дополнить списки классической литературы такими писателями, как Борис Акунин, Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Дмитрий Быков и Сергей Минаев. В список зарубежных книг, которые, по мнению старшеклассников, стоит включить в школьную программу, попали «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Повелитель мух» Уильяма Голдинга.