Жители московского "спальника" сообщили о взрыве в жилом доме

Москвичи, проживающие в столичном районе Кузьминки, сообщили о мощном пожаре и громком хлопке, который ему предшествовал. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб локализовали возгорание.

Инцидент произошел в среду, 23 сентября, на юго-востоке Москвы. Жильцы одного из спальных районов в Кузьминках вызвали сотрудников МЧС после громкого хлопка в одной из многоэтажек. Вскоре над микрорайоном поднялся столб черного дыма, сообщает РЕН ТВ, публикуя кадры с места происшествия.

Прибывшим на место сотрудникам спасательных служб удалось быстро ликвидировать начавшийся пожар. Пресс-служба МЧС сообщила, что на указанном объекте произошло возгорание строительных материалов. Сведений о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.