Некоторые семьи получат увеличенные пособия на детей с января

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснила, почему президент Владимир Путин поручил правительству разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Депутат напомнила, что повышение детских пособий глава государства анонсировал в послании Федеральному собранию в начале года.

«Действительно, наш президент тогда сказал, что предлагает ввести новое пособие для семей с детьми от трех до семи лет. Как заметил президент, часто мама не работает, либо какие-то проблемы имеются», — сказала депутат.

Президент на встрече с сенаторами напомнил, что с 1 января 2020 года для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией, предусмотрели ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Сейчас размер такой выплаты составляет половину прожиточного минимума. Его сумма варьируется в зависимости от региона. В начале сентября власти дополнительно выделили 34,3 млрд рублей на поддержку семей. Назначение пособий началось 1 июня сроком сразу на год.

«В среднем по стране, может быть не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие — в среднем, но другого мы, к сожалению, придумать не можем, в среднем это 5,5 тысяч рублей», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что проследит как работает данная мера поддержки, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделает следующий шаг. Поэтому Путин попросил правительство при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года.

«С 2021 года мы рассмотрим возможность предоставлять таким семьям уже полную сумму прожиточного минимума, примерно в среднем 11 тысяч рублей. Президент еще раз напомнил о том, что необходимо выполнить его поручение. Действительно, правительство готовит соответствующий проект, чтобы с 2021 года выплаты в таких семьях соответствовали прожиточному минимуму на ребенка в соответствующем субъекте Федерации. С 1 января скорее всего начнутся выплаты, надеюсь», — добавила Бессараб.

Также в 2021 году проиндексируют на уровень инфляции материнский капитал, социальные выплаты и пособия, продолжила депутат.

«Материнский капитал на первого ребенка сегодня соответствует примерно 466 тысячам рублей. Он будет примерно 484 после повышения. На второго ребенка сегодня 616 тысяч рублей, а будет соответствовать 639 тысячам рублей. Будет повышение», — подытожила Бессараб.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила продлить на неопределенный срок дополнительные выплаты для безработных с детьми. Сейчас безработные родители получают дополнительно три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка сверх суммы пособия с апреля 2020 года.

Такую меру поддержки правительство РФ ввело во время разгара пандемии коронавируса и продлевало ее до сентября включительно. Сохранят ли выплаты в дальнейшем, пока неизвестно.