The Guardian: Французские СМИ поддержали Charlie Hebdo в открытом письме

Более 100 французских СМИ подписали и опубликовали открытое письмо, в котором заявили о необходимости защищать свободу слова от террористических организаций. Причиной такого обращения стал инцидент с сотрудницей французского сатирического издания Charlie Hebdo. Британское издание The Guardian сообщает, что женщина была вынуждена покинуть свой дом после того, как ей угрожали расправой.

Главным инициатором письма под названием «Вместе мы защищаем свободу» стал главный редактор Charlie Hebdo Лоран Суриссо.

«Такого еще никогда не было, чтобы СМИ, которые часто отстаивают противоположные точки зрения и чей манифест не является обычной формой выражения, решили вместе обратиться к аудитории и согражданам в такой торжественной манере. Если мы делаем это, то только потому, что считаем крайне важным напомнить вам об одной из самых фундаментальных ценностей нашей демократии — свободе выражения мнений», — заявляет Суриссо.

Автор пишет, что в современном мире журналистам, разоблачающим «единичные мнения», часто угрожают в социальных сетях, а сами СМИ становятся мишенями международных террористических организаций. Порой давление на французских журналистов, «виновных» в публикации критических статей, оказывает правительство.

«Словесное насилие постепенно превратилось в физическое. За последние пять лет женщины и мужчины в нашей стране были убиты фанатиками из-за их происхождения или их взглядов. Журналистов и карикатуристов казнили, чтобы они навсегда перестали свободно писать и рисовать», — сообщает Суриссо.

Письмо подписали более 100 республиканских, региональных и местных газет, журналов, а также радио- и телестанций. Автор обращения уверен, что все журналисты имеют право выражать свое мнение и критиковать мнения других, будь то политические, философские или религиозные позиции. Пока критика не переступает закон – она разрешена, уверен главред Charlie Hebdo.

«Некоторые из нас верующие и, естественно, могут быть шокированы богохульством. Тем не менее они безоговорочно присоединяются к этой инициативе. Потому что, защищая свободу богохульствовать, мы защищаем не богохульство, а свободу», — подытожил журналист.

Первый номер сатирического журнала Charlie Hebdo вышел 23 ноября 1970 года. Для его редакции не существует запретных тем: своими карикатурами художники высмеивают ведущих политиков, общественные движения, религиозные святыни и мировые тренды. Больше всего журнал иронизирует над мусульманским миром и исламистами.

Подобная политика издания привела к человеческим жертвам. 7 января 2015 года в редакцию Charlie Hebdo ворвались недовольные карикатурами на пророка Мухаммеда братья Саид и Шериф Куаши, которые затем убили 11 сотрудников журнала и одного случайного прохожего.

Номер Charlie Hebdo от 2 сентября 2020 года вышел с переизданными карикатурами на пророка Мухаммеда, которые пять лет назад стали последней каплей для радикальных исламистских группировок. В этот же день в Париже стартовал судебный процесс над 14 членами «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена на территории РФ), которых подозревают в организации теракта в 2015 году.

Из-за повторной публикации карикатур боевики «Аль-Каиды» вновь пригрозили редакции Charlie Hebdo жестокой расправой. В заявлении террористов говорится, что французские журналисты ошибаются, если считают события 2015 года разовым явлением.