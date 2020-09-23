Доктор Мясников рассказал, какие эпидемии выгодны ВОЗ, а какие - нет

Есть множество более опасных и смертоносных чем коронавирус болезней, которые ежегодно уносят миллионы жизней по всему миру, но о них Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) почему-то молчит.

Об этом в своем авторском Telegram-канале пишет известный российский врач, телеведущий и автор нескольких книг о здоровье Александр Мясников, комментируя заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной и назвал ее «пятым всадником апокалипсиса».

«Ага. Только: От вируса СПИДа ежегодно умирает 1,5 миллиона человек. 65 миллионов заразившихся (и это не коронавирус, скинуть ВИЧ нельзя), 35 миллионов умерших», — приводит Мясников примеры гораздо более смертоносных болезней.

От вируса гриппа, напоминает он, по данным ВОЗ в год умирают 650 тысяч человек, но на деле жертв гриппа в несколько раз больше, так как в результате присоединения вируса к некоторым хроническим болезням смертность от них подскакивает в несколько раз. Но эти смерти заносятся в неинфекционный список. Кроме того, гриппом ежегодно заражаются миллионы человек.

Туберкулез становится причиной 1,5 миллионов смертей в год, при этом ежегодно им заражаются по 10 миллионов человек, продолжает Мясников.

«От вируса гепатита В и С ежегодно умирает 1,5 миллиона человек. 250 миллионов носителей только гепатита В (857 тысяч смертей от него только). По данным ВОЗ – 100 миллионов носителей вируса гепатита С, 71 миллион имеет хроническую инфекцию вирусом гепатита С с переходом в цирроз и рак», — напоминает доктор.

Кроме того, продолжает Мясников, вирус папилломы человека ежегодно приводит к 600 тысячам случаев инвазивного рака шейки матки, от которого в год умирает 250 тысяч человек. Помимо этого, вирус папилломы вызывает и другие виды онкологии – рак головы и шеи, рак ануса и так далее.

«Инфицирование вирусом Эпштейн-Бара перенесли около 90% людей, а он доказанная причина лимфом (онкологическое заболевание крови), массы предраковых состояний, рассеянного склероза и многих тяжелых заболеваний крови и нервной системы», — добавил врач.

По его словам, этот перечень можно продолжить, вспомнив малярию, пневмонии и менингиты, кишечные инфекции, которые каждый год становятся причиной миллионов смертей. Например, от одного только инфекционного поноса в наше время ежегодно в мире умирает два миллиона детей в возрасте до пяти лет.

«У них там для всей этих всадников коней Люцифера не хватит! Только ВОЗ про них молчит», — отмечает Мясников.

Зато ВОЗ выражает беспокойство по поводу Эболы, от которой за все годы с момента обнаружения этой болезни, по всему миру скончалось 10 тысяч человек. Также ВОЗ о вирусе Зика, который переносится комарами и от которого никто не умирает.