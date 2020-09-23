Собчак назвала выдумкой слова Пашаева о сотрудничестве с ней

Телеведущая Ксения Собчак считает, что адвокат Эльман Пашаев жаждет пиара за ее счет. Так она прокомментировала недавнее заявление одиозного правозащитника об "отказе" в сотрудничестве с теледивой.

Российский журналист и телеведущая Ксения Собчак опровергла заявление экс-адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева о том, что он якобы отказал ей в услугах. Собчак заявила, что подобные заявления юриста являются всего лишь жалкой попыткой пропиариться за ее счет.

"Я Собчак отказал, когда в Свердловской области якобы было совершено преступление и неправомерные действия по отношению к ней", — утверждал Пашаев.

Некоторое время назад он также заявил, что после резонансного дела актера Михаила Ефремова больше не хочет работать со звездами. Пашаев отметил, что был предупрежден о том, что после того как виновный в смертельном ДТП актер сядет в тюрьму — его в обязательном порядке начнут "таскать по инстанциям", передает издание NewInform.