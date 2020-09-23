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15:45   23 Сентября 2020
Армия

Названа модель разбившегося в Ливии вертолета

Названа модель разбившегося в Ливии вертолета

Разбившаяся в районе населенного пункта Сукна винтокрылая машина Ливийской национальной армии (ЛНА) оказалась вертолетом Ми-8, пишут СМИ.

Пилоты ВВС ЛНА ранее совершили экстренную посадку вблизи ливийского населенного пункта Сукна. В ходе аварийной ситуации была деформирована стойка шасси, что послужило причиной крена вертолета при посадке и соприкосновения лопастей винта с поверхностью земли. Экипаж смог покинуть вспыхнувшую машину, однако сам вертолет был уничтожен. Согласно сообщению ЛНА, в результате инцидента никто не пострадал.

Летчики войск Халифы Хафтара пытались экстренно посадить вертолет Ми-8, передает Федеральное агентство новостей мнение автора Telegram-канала Astra Militarum. По его словам, подобные винтокрылые машины поставлялись в Ливию в период правления Муаммара Каддафи. На тот момент страна имела от 12 до 50 единиц Ми-8.

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Автор: Василий Пименов
#вертолет #ливия #ми-8 #лна #Astra Militarum

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