Разбившаяся в районе населенного пункта Сукна винтокрылая машина Ливийской национальной армии (ЛНА) оказалась вертолетом Ми-8, пишут СМИ.

Пилоты ВВС ЛНА ранее совершили экстренную посадку вблизи ливийского населенного пункта Сукна. В ходе аварийной ситуации была деформирована стойка шасси, что послужило причиной крена вертолета при посадке и соприкосновения лопастей винта с поверхностью земли. Экипаж смог покинуть вспыхнувшую машину, однако сам вертолет был уничтожен. Согласно сообщению ЛНА, в результате инцидента никто не пострадал.

Летчики войск Халифы Хафтара пытались экстренно посадить вертолет Ми-8, передает Федеральное агентство новостей мнение автора Telegram-канала Astra Militarum. По его словам, подобные винтокрылые машины поставлялись в Ливию в период правления Муаммара Каддафи. На тот момент страна имела от 12 до 50 единиц Ми-8.