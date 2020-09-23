Российские войска отразили условную атаку ВВС США на полигоне Ашулук

Второй день командно-штабных учений "Кавказ-2020" стартовал сегодня на аэродроме Ашулук у границ с Казахстаном.

Аэродром Ашулук расположен неподалеку от границы с Казахстаном в степной местности. Здесь 60 лет назад был создан полигон для испытаний систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, второй день командно-штабных учений "Кавказ-2020" начался с того, что системы ПВО продемонстрировали свои возможности, нейтрализовав авиаудар "противника", после чего экипажи истребителей Су-24М, Су-34, Су-30СМ и МиГ-29 отработали задачи по уничтожению аэродрома и средств обороны условного противника. Комплексы С-400, Бук-М2 и "Панцирь-С" также успешно отразили массированный ракетный удар. По легенде учений, в качестве агрессора выступали американские истребители F-16.

Участие в широкомасштабных учениях "Кавказ-2020" приняли 80 тысяч человек, среди которых не только военные, но и сотрудники МЧС и Росгвардии. Еще 1000 военнослужащих прибыли на учения из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, маневры проводятся для оценки обороноспособности Южного военного округа, и в ведомстве остались довольны продемонстрированными на учениях успехами.