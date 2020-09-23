Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Об этом в конце августа сообщили в администрации президента страны Саломе Зурабишвили. Тогда грузинский лидер призвал население «мирно» переждать ближайшие два месяца до выборов. Одновременно с назначением точной даты в государстве официально стартовала предвыборная кампания.

За грядущими парламентскими выборами в Грузии пристально наблюдают на Западе. В американском журнале The National Interest появилась статья под названием «Грузия: от коронавируса к критическому испытанию демократии», написанная тремя бывшими послами США в государстве. Авторы отмечают, что Грузия, успешно преодолевшая вспышку коронавируса, теперь должна выполнить новую задачу: провести свободные, справедливые и прозрачные парламентские выборы.

Стоит обратить внимание, что в этом году выборы в парламент будут производиться по смешанной системе, призванной, как отметил председатель парламента Арчил Талаквадзе, усилить демократию в стране. Так, согласно новым поправкам к конституции, 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным, то есть наберут большинство голосов в своих округах. Кроме того, снизили и проходной барьер для партий с 5 до 1%.

«Сегодняшняя договоренность является прочным основанием для проведения демократических выборов в Грузии. Грузия продолжает усиление своей демократии. Успешным завершением этих переговоров в первую очередь выиграла наша страна, общество и, что самое главное, власть», — сказал Талаквадзе.

Политический кризис из-за несовершенства избирательной системы настиг Грузию в 2019 году. Тогда парламент отверг поправки в конституцию по полноценному переходу на пропорциональную систему выборов. Объявив бойкот работе законодательного органа, оппозиция впоследствии неоднократно устраивала пикеты у парламента. В дальнейшем власть и оппозиция провели четыре официальных раунда переговоров, и только на пятый раз договорились в рамках неофициальной встречи.

Теперь американцы будут особенно пристально наблюдать за подготовкой к выборам и следить за ходом голосования. Как заверяет The National Interest, «друзья и соседи Грузии» будут оценивать свободу и доступ к СМИ, честность подсчета голосов, а также любую попытку государства использовать свою власть для получения несправедливого преимущества. В целом на восприятие парламентских выборов могут оказать влияние выводы независимых наблюдателей как отечественных, так и международных, заявляют авторы материала.

Не случайно в 2020 году Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о финансировании зарубежных операций на 2021 год. Согласно нему, помощь Грузии может сократиться на 15% в случае, если последняя не выполнит ряд обязательств, связанных с «демократическим развитием», «не сделает больше для борьбы с коррупцией и не защитит иностранный бизнес», пишет The National Interest.

House Appropriations Committee supported the bill which includes suspending 15% of funding for #Georgia if it the country fails to meet the requirements The bill must be supported by the House of Representatives to go through pic.twitter.com/ZQoKvgol5q — Formula NEWS | English (@FormulaGe) July 9, 2020

Серьезную обеспокоенность на Западе вызывает «вмешательство России в грузинские выборы». Такой вывод авторы статьи сделали на основе двойного предупреждения от посла США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила что Россия якобы активно использует дезинформацию, вмешивается в выборы в разных странах, а Грузия является одной из ее мишеней. Вместе с тем The National Interest не приводит полной цитаты, где Дегнан поясняет, что реальных доказательств у нее нет. При этом она уверяет, что РФ недавно осуществила кибератаку на грузинские сайты.

"Georgia should expect interference in the #Gvote2020 from #Russia, because Russia has a scheme of interference, including disinformation campaigns and other efforts", - the US Ambassador to #Georgia, Kelly Degnan. pic.twitter.com/HrugudvfAS — Iberia Magazine (@iberiamagazine) August 31, 2020

По заверению американских журналистов, некоторые жалобы по предвыборной кампании уже начались. Так, международная неправительственная организация «Репортеры без границ» отметила неблагоприятный климат для грузинских СМИ в результате поправок к закону «Об электронных коммуникациях», которые, по утверждению авторов статьи, «демонстрируют явное желание контролировать радиостанции и телеканалы».

Принятые парламентом #поправки в Избирательный кодекс Грузии направлены против давления на избирателей вблизи участков, но при этом мешают журналистам общаться с участниками голосования, указали эксперты.#Грузия #парламент #выборы #политика Подробнее: https://t.co/45lM6wVsNN pic.twitter.com/YUfG3q3drl — Кавказский Узел (@caucasianknot) July 8, 2020

Изначально поправки давали комиссии право назначать специального управляющего в компании, предоставляющей услуги электронной коммуникации не более чем на два года. Это вызвало недовольство со стороны оппозиции и критически настроенных к власти СМИ. Они расценили инициативу правительства, как попытку установить цензуру и ограничить свободу слова.

Вместе с тем комиссия пошла на уступки, и теперь временный управляющий будет назначаться в том случае, если компания не выполнит решение комиссии после выписки штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан. Впрочем, сама комиссия подчеркнула, что данный законопроект никак не связан со СМИ, а касается лиц, владеющих критической информационной структурой, которые основным законом авторизованы. Так что не исключено, что опасения Запада напрасны.

На сегодняшний день для участия в парламентских выборах в Грузии зарегистрированы 58 партий и два блока. Согласно нормам ЦИК Грузии, в партийном списке должно быть от 120 до 200 человек. В каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть одна женщина.