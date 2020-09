Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Об этом в конце августа сообщили в администрации президента страны Саломе Зурабишвили. Тогда грузинский лидер призвал население «мирно» переждать ближайшие два месяца до выборов. Одновременно с назначением точной даты в государстве официально стартовала предвыборная кампания.

За грядущими парламентскими выборами в Грузии пристально наблюдают на Западе. В американском журнале The National Interest появилась статья под названием «Грузия: от коронавируса к критическому испытанию демократии», написанная тремя бывшими послами США в государстве. Авторы отмечают, что Грузия, успешно преодолевшая вспышку коронавируса, теперь должна выполнить новую задачу: провести свободные, справедливые и прозрачные парламентские выборы.

Стоит обратить внимание, что в этом году выборы в парламент будут производиться по смешанной системе, призванной, как отметил председатель парламента Арчил Талаквадзе, усилить демократию в стране. Так, согласно новым поправкам к конституции, 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным, то есть наберут большинство голосов в своих округах. Кроме того, снизили и проходной барьер для партий с 5 до 1%.

Политический кризис из-за несовершенства избирательной системы настиг Грузию в 2019 году. Тогда парламент отверг поправки в конституцию по полноценному переходу на пропорциональную систему выборов. Объявив бойкот работе законодательного органа, оппозиция впоследствии неоднократно устраивала пикеты у парламента. В дальнейшем власть и оппозиция провели четыре официальных раунда переговоров, и только на пятый раз договорились в рамках неофициальной встречи.

Теперь американцы будут особенно пристально наблюдать за подготовкой к выборам и следить за ходом голосования. Как заверяет The National Interest, «друзья и соседи Грузии» будут оценивать свободу и доступ к СМИ, честность подсчета голосов, а также любую попытку государства использовать свою власть для получения несправедливого преимущества. В целом на восприятие парламентских выборов могут оказать влияние выводы независимых наблюдателей как отечественных, так и международных, заявляют авторы материала.

Не случайно в 2020 году Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о финансировании зарубежных операций на 2021 год. Согласно нему, помощь Грузии может сократиться на 15% в случае, если последняя не выполнит ряд обязательств, связанных с «демократическим развитием», «не сделает больше для борьбы с коррупцией и не защитит иностранный бизнес», пишет The National Interest.

House Appropriations Committee supported the bill which includes suspending 15% of funding for #Georgia if it the country fails to meet the requirements The bill must be supported by the House of Representatives to go through pic.twitter.com/ZQoKvgol5q