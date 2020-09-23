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17:29   23 Сентября 2020
Весь мир

Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Об этом в конце августа сообщили в администрации президента страны Саломе Зурабишвили. Тогда грузинский лидер призвал население «мирно» переждать ближайшие два месяца до выборов. Одновременно с назначением точной даты в государстве официально стартовала предвыборная кампания.

За грядущими парламентскими выборами в Грузии пристально наблюдают на Западе. В американском журнале The National Interest появилась статья под названием «Грузия: от коронавируса к критическому испытанию демократии», написанная тремя бывшими послами США в государстве. Авторы отмечают, что Грузия, успешно преодолевшая вспышку коронавируса, теперь должна выполнить новую задачу: провести свободные, справедливые и прозрачные парламентские выборы.

Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Стоит обратить внимание, что в этом году выборы в парламент будут производиться по смешанной системе, призванной, как отметил председатель парламента Арчил Талаквадзе, усилить демократию в стране. Так, согласно новым поправкам к конституции, 120 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным, то есть наберут большинство голосов в своих округах. Кроме того, снизили и проходной барьер для партий с 5 до 1%.

Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

«Сегодняшняя договоренность является прочным основанием для проведения демократических выборов в Грузии. Грузия продолжает усиление своей демократии. Успешным завершением этих переговоров в первую очередь выиграла наша страна, общество и, что самое главное, власть», — сказал Талаквадзе.

Политический кризис из-за несовершенства избирательной системы настиг Грузию в 2019 году. Тогда парламент отверг поправки в конституцию по полноценному переходу на пропорциональную систему выборов. Объявив бойкот работе законодательного органа, оппозиция впоследствии неоднократно устраивала пикеты у парламента. В дальнейшем власть и оппозиция провели четыре официальных раунда переговоров, и только на пятый раз договорились в рамках неофициальной встречи.

Запад пристально наблюдает за парламентскими выборами в Грузии

Теперь американцы будут особенно пристально наблюдать за подготовкой к выборам и следить за ходом голосования. Как заверяет The National Interest, «друзья и соседи Грузии» будут оценивать свободу и доступ к СМИ, честность подсчета голосов, а также любую попытку государства использовать свою власть для получения несправедливого преимущества. В целом на восприятие парламентских выборов могут оказать влияние выводы независимых наблюдателей как отечественных, так и международных, заявляют авторы материала.

Не случайно в 2020 году Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о финансировании зарубежных операций на 2021 год. Согласно нему, помощь Грузии может сократиться на 15% в случае, если последняя не выполнит ряд обязательств, связанных с «демократическим развитием», «не сделает больше для борьбы с коррупцией и не защитит иностранный бизнес», пишет The National Interest.

Серьезную обеспокоенность на Западе вызывает «вмешательство России в грузинские выборы». Такой вывод авторы статьи сделали на основе двойного предупреждения от посла США в Грузии Келли Дегнан. Она заявила что Россия якобы активно использует дезинформацию, вмешивается в выборы в разных странах, а Грузия является одной из ее мишеней. Вместе с тем The National Interest не приводит полной цитаты, где Дегнан поясняет, что реальных доказательств у нее нет. При этом она уверяет, что РФ недавно осуществила кибератаку на грузинские сайты.

По заверению американских журналистов, некоторые жалобы по предвыборной кампании уже начались. Так, международная неправительственная организация «Репортеры без границ» отметила неблагоприятный климат для грузинских СМИ в результате поправок к закону «Об электронных коммуникациях», которые, по утверждению авторов статьи, «демонстрируют явное желание контролировать радиостанции и телеканалы».

Изначально поправки давали комиссии право назначать специального управляющего в компании, предоставляющей услуги электронной коммуникации не более чем на два года. Это вызвало недовольство со стороны оппозиции и критически настроенных к власти СМИ. Они расценили инициативу правительства, как попытку установить цензуру и ограничить свободу слова.

Вместе с тем комиссия пошла на уступки, и теперь временный управляющий будет назначаться в том случае, если компания не выполнит решение комиссии после выписки штрафов, а прекращение ее авторизации или лицензии нанесет ущерб экономике страны или интересам граждан. Впрочем, сама комиссия подчеркнула, что данный законопроект никак не связан со СМИ, а касается лиц, владеющих критической информационной структурой, которые основным законом авторизованы. Так что не исключено, что опасения Запада напрасны.

На сегодняшний день для участия в парламентских выборах в Грузии зарегистрированы 58 партий и два блока. Согласно нормам ЦИК Грузии, в партийном списке должно быть от 120 до 200 человек. В каждой четверке кандидатов в депутаты должна быть одна женщина.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#сша #грузия #парламентские выборы

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