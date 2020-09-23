Автор «Ночного Дозора» заступился за классиков литературы перед школьниками

Старшеклассники недовольны школьной программой по литературе, следует из исследования Института прогрессивного образования. Его сотрудники опросили 1524 школьника в возрасте от 14 до 18 лет из 75 регионов России.

«О том, что они читают почти все произведения школьной программы, заявили только 15% опрошенных. Большинство респондентов (71%) читает "выборочно". Еще 14% ответили, что "практически ничего не читают из курса литературы. Как правило, ученики средних и старших классов заменяют не понравившиеся им произведения экранизациями либо знакомятся с кратким пересказом книг в интернете», — приводят результаты исследования РИА Новости.

Ребята рассказали о произведениях, которые они бы исключили из школьной программы. На первые строчки антирейтинга попали произведения «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Тарас Бульба» Николая Гоголя, «Один день из жизни Ивана Денисовича» и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, а также многотомники Александра Островского. Также учащимся российских школ трудно даются произведения Льва Толстого, Михаила Шолохова и Федора Достоевского.

По мнению школьников, работы русских классиков чересчур громоздкие и тяжелые для понимания современной молодежи. Их дети предложили заменить на книги писателей Бориса Акунина, Виктора Пелевина, Людмилы Улицкой, Сергея Минаева и Дмитрия Быкова.

Из зарубежных книг, которые, по мнению старшеклассников, стоит включить в школьную программу, попали «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и «Повелитель мух» Уильяма Голдинга.

В беседе с «Политикой Сегодня» российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко посетовал, что если полностью заменить классиков на современных авторов, то страна окажется в нескольких шагах от культурной пропасти.

«Я смотрю на такое обновление школьной программы с большой грустью, потому что это определенная деградация уровня образования. При всей любви к некоторым современным писателям и молодым авторам надо понимать, что все они стоят на фундаменте из классической литературы. Этот фундамент как раз закладывает школьное образование. Можно долго спорить о том, каких классических писателей и в каких объемах нужно давать читать, но именно школа должна этим заниматься и побуждать читать в целом. А уж Довлатова, Пелевина и Лукьяненко дети смогут прочитать сами, без школьной программы», — сказал писатель.

К инициативе уравнять в рамках школьной программы современную и классическую литературу писатель отнесся скептически. Лукьяненко сравнил тома Достоевского и Шолохова с тяжелыми грузовиками, а книги современных авторов с легкими и быстрыми спортивными машинами. Ставить в один ряд такие разные «механизмы» не нужно, заключил собеседник «Политики Сегодня».

Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, доцент кафедры всемирной литературы Людмила Дудова не согласилась с автором «Ночного дозора». По ее словам, базовый набор литературы в школе нужно перестраивать, и об этом говорят не только ученики, но и преподаватели.

«Чтение классической литературы, конечно же, дело непростое. И весь этот предмет [литература] построен на историко-литературной основе. Это нужно для того, чтобы помимо чтения самих произведений, иметь представление о развитие русской литературы. Поэтому полностью убирать классику нельзя. Дополнять программу современными авторами нужно, и здесь есть запрос и от самих педагогов. Учителя жалуются, что сложно работать с ребятами, потому что количество произведений, отвечающих их возрастным запросам, к сожалению, недостаточно. С этим согласна и я», — объяснила Дудова.

Педагог добавила, что разнообразить школьную программу мешает количество учебных часов, отведенных на предмет по регламенту. В российских школах литература все больше отходит на второй план. Учителям сложно отработать стандартную программу, а дополнить ее целым пластом современников еще сложнее.

«Мы заканчиваем изучение нашей литературы в школе началом 21 века. Поэтому неоднократно учительское сообщество поднимало вопросы о том, чтобы увеличить количество часов или ввести уроки внеклассного чтения, которые были раньше. Практика показывает, что школы сейчас гораздо меньше изучают литературу. Но часов на это не хватает. Мы пытаемся "отвоевать" эти учебные часы, но пока ничего не получается», — добавила Дудова.

Специалист рассказала, что основной «провал» в читательском интересе российских школьников приходится на 6–8 классы. Именно в этот период обучения попадает самое большое число книг, которые детям читать неинтересно.