Яков Кедми объяснил, почему Белоруссия вскоре признает Крым

Белоруссия не признавала Крым частью России, так как ее президент Александр Лукашенко проводил многовекторную политику и заигрывал с Западом, но сейчас этот период закончился и вскоре в стране произойдут перемены, после которых Минск признает российскую принадлежность полуострова.

Такое мнение, выступая в эфире интернет-канала ITON TV высказал израильский военный эксперт и политический аналитик Яков Кедми, отметив, что перемены, о которых идет речь, уже начались в Белоруссии.

В своем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону незадолго до президентских выборов Александр Лукашенко, говоря о событиях весны 2014 года, когда Крым перешел в состав России, заявил, что, будь он на месте украинцев, «он бы воевал» за полуостров, а Киев не проявил ни желания, ни воли отстоять его.

«Непризнание Крыма Белоруссией почему было? Потому что это отвечало национальным интересам Белоруссии? Нет. Потому что это отвечало тому, что хочет белорусский народ? Нет. Это отвечало маневрам, флирту, который вел Лукашенко с Западом, вот и все. Флирт кончился», — заявил Кедми.

При этом он отметил, что для Москвы совсем не принципиально признание Белоруссией ее суверенитета над Крымом, так как это ничем России не поможет и не укрепит Крым. Но, тем не менее, признание российской принадлежности полуострова Минском будет свидетельствовать, что в Белоруссии происходят важные перемены, - заключил Кедми.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа текущего года не утихают массовые протесты и беспорядки, которые начались после объявления Центризбиркомом страны предварительных итогов прошедших ранее президентских выборов.

Представители белорусской оппозиции не согласились с данными ЦИК, согласно которым победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие, убежденные, что победа должна была достаться кандидату от оппозиции Светлане Тихановской, которая набрала лишь 10% голосов, уже 1,5 месяца собираются на массовые манифестации, в ходе которых вступают в столкновения с правоохранительными органами.

Официальную поддержку белорусским протестующим оказала Литва, Сейм которой назвал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии, отказавшись считать Лукашенко легитимным главой государства.

Сама Тихановская, покинувшая Белоруссию и находящаяся уже более месяца в Литве, записывает видеообращения к своим сторонникам, в которых призывает их продолжать протесты и забастовки, и выражает готовность «возглавить нацию».

Белорусские власти, со своей стороны, обвиняют Литву и Польшу в действиях, направленных на дестабилизацию внутриполитической обстановки заявляя, что руководство протестами в Белоруссии ведется из Вильнюса и Варшавы. При этом в Минске уже разработали план вывода страны из кризиса, который включает в себя изменение Конституции и досрочные президентские выборы в 2022 году.