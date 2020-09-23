Родственники, коллеги и друзья Борисова попрощались с ним в Москве

Церемонию прощания с актером Михаилом Борисовым в Москве посетили его друзья, коллеги, родственники и ученики. Телеведущий скончался в возрасте 71 года 19 сентября.

Причиной госпитализации бессменного ведущего передачи "Русское лото" Борисова стала высокая температура. Из-за этого коллеги отказали Борисову в выходе в эфир и уговорили его поехать в клинику. Врачи боролись за жизнь ведущего, но спасти его уже не удалось. Болезнь оказалась слишком запущенной.

Гроб и портрет артиста установили на Большой сцене в стенах его родного учебного заведения, пишет "ПолитЭксперт". Коллеги, родственники, ученики и друзья попрощались с Борисовым и возложили цветы и венки. После панихиды гроб поместили в автомобиль, который доставит его на московское Востряковское кладбище.