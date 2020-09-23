Названы сроки возобновления индексации пенсий работающим россиянам

Член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказала, почему депутаты отклонили законопроекты, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающим гражданам пожилого возраста. По ее словам, причина в отсутствии финансирования. К проекту вернутся, когда в бюджете появятся деньги, пообещала депутат.

Инициативы с просьбой вернуть индексацию были внесены в Госдуму депутатами от ЛДПР, «Справедливой России» и сенатором Василием Иконниковым (КПРФ). Законопроекты предлагали отменить норму действующего законодательства, согласно которой индексация пенсий работающим россиянам не производится. Правительство документы также не поддержало.

«Мы обязательно вернемся к этому, когда страна будет иметь такую возможность. Пенсионный фонд в этом году дефицитный, и в 2021 он тоже будет дефицитным. А такие законодательные инициативы требуют колоссального трансфера из бюджета. Это следует из всех трех законопроектов. При полном восстановлении индексации потребуется более полумиллиарда рублей. Это ежегодные вложения. Если восстановить все права с момента заморозки, с 2016, то потребуется полтора миллиарда. Сложно сразу найти деньги», — объясняет парламентарий.

Вопрос о необходимости индексации ежегодно поднимается на всех уровнях. Ранее глава Федерации независимых профсоюзов (ФНРП) России также призвал увеличит пенсии работающим гражданам, напомнила Бессараб. Тогда Шмаков заявил, что в России не должно быть пенсионеров «первого и второго сорта». Позже его поддержал и Союз пенсионеров.

По словам Бессараб, парламентарии отклонили все законопроекты «чисто технически», но не концептуально. Она также подчеркнула, что из-за отсутствия индексации многие работающие пенсионеры пополняют ряды неформально занятых, чтобы получать полноценные выплаты.

«Это своеобразный уход от установленных изъятий пенсий работающих пенсионеров. При выходе на пенсию им полностью индексируют выплаты. Многих это вынуждает увольняться, проводить индексацию выплат, а потом снова трудоустраиваться. Такие ситуации исчисляются уже даже не сотнями», — говорит депутат.

Комитет по труду и соцполитике на заседании принял решение создать межфракционную рабочую группу с привлечением правительства. Аппарат комитета уже подготовил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину, рассказала Бессараб. Парламентарии попросят поручить Минфину оценить потери бюджета из-за неофициального трудоустройства пенсионеров.

«Работа уже идет. В 90-х были ситуации, когда депутаты принимали различные законы о льготах, а законы не исполнялись — не было денег. Теперь действует бюджетное правило: предлагаешь льготу — предлагаешь источники финансирования», — вспоминает Бессараб.

По ее словам, ни один из трех авторов законопроекта не предложил источников финансирования индексации. Законы, которые принимается, должны быть реализованы, уверена депутат. В противном случае, лучше подождать.

«Это как в советском фильме. Большой дядя дает мальчику конфетку, тот радостный разворачивает фантик, а там — пусто. Вот здесь то же самое. Мы предлагаем вернуть индексацию, но где брать деньги, мы не скажем. Чтобы реально провести изменения, нужны источники финансирования», — заключила собеседник издания.

Ежегодная индексация страховых пенсий работающих пенсионеров заморожена с 2016 года. Пока человек работает, его пенсия не повышается на общий уровень годовой инфляции. Только после увольнения все индексационные выплаты будут учитываться ПФР, а величина выплаты станет такой, какой она и должна быть, с учетом всех повышений.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2021 году Пенсионный фонд России направит около 8,4 триллиона рублей на выплату пенсий 43 миллионам российских пенсионеров. Ведомство также подготовило проект бюджета ПФР на плановый период 2022 и 2023 годов. В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3%, а социальных пенсий — на уровне 2,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 443 рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал «Политике Сегодня» публикации о вероятной приостановке выплат страховой пенсии, если владелец счета в течение полугода не снимает деньги с банковской карты.