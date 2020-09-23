Политик Береза раскритиковал качество воды в Киеве
Будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают жители столицы Украины. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.
«Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице — рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти», — разъяснил Береза.
Проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в Киеве существует давно, но украинская власть не решает вопрос, продолжил политик. Базовые потребности киевлян игнорируют годами.
По мнению Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ «Госпродпотребслужбы», которое проводили летом 2020 года. В пяти пробах из десяти выявили отклонения от гигиенических требований к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком.
Политик напомнил, что за качеством воды обязано следить коммунальное предприятие «Киевводфонд». Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства «Держпродспоживслужби» в Киеве Дмитрий Байраченко отметил, что управление обратилось в «Киевводфонд» с просьбой приостановить эксплуатацию упомянутых бюветных комплексов и привести качество воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.
«Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома», — подытожил Береза.
Ранее в столице Украины состоялась конференция Киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы», во время которой будущий кандидат на пост городского главы Борислав Береза презентовал программу политсилы.