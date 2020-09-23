Политик Береза раскритиковал качество воды в Киеве

Будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают жители столицы Украины. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.

«Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице — рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти», — разъяснил Береза.

Проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в Киеве существует давно, но украинская власть не решает вопрос, продолжил политик. Базовые потребности киевлян игнорируют годами.

По мнению Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ «Госпродпотребслужбы», которое проводили летом 2020 года. В пяти пробах из десяти выявили отклонения от гигиенических требований к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком.

Политик напомнил, что за качеством воды обязано следить коммунальное предприятие «Киевводфонд». Начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства «Держпродспоживслужби» в Киеве Дмитрий Байраченко отметил, что управление обратилось в «Киевводфонд» с просьбой приостановить эксплуатацию упомянутых бюветных комплексов и привести качество воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

«Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома», — подытожил Береза.

Ранее в столице Украины состоялась конференция Киевской городской организации политической партии «Эко партия Березы», во время которой будущий кандидат на пост городского главы Борислав Береза ​​презентовал программу политсилы.