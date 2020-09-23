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14:51   23 Сентября 2020
Общество

Путин: Россия зарегистрирует вторую вакцину против COVID-19

Путин: Россия зарегистрирует вторую вакцину против COVID-19

Вторая по счету отечественная вакцина от нового коронавируса уже в ближайшее время получит регистрацию, рассказал президент России Владимир Путин.

Именно российские ученые первыми в мире создали препарат, способный защитить от COVID-19, напомнил Путин, выступая перед членами Совета Федерации.

За прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения в стране значительно возросли: врачи освоили эффективные методы профилактики и лечения, поэтому сейчас мы готовы эффективно противостоять коронавирусу и сезонному всплеску простудных заболеваний. Учитывая все возможные риски, будем, как и прежде, работать на опережение, добавил глава государства.

Первая зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

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Автор: Борис Нестеров
#путин #вакцина #коронавирус #COVID-19

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