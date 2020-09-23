Стали известны подробности аварийной посадки военного вертолета ЛНА

Ливийская национальная армия сообщила подробности крушения вертолета в Аль-Джуфре. Жертв среди экипажа нет.

Ливийская национальная армия (ЛНА) выпустила уточнения по поводу недавнего инцидента в Аль-Джуфре и подтвердила, что вертолет ВВС ЛНА совершил экстренную посадку у населенного пункта Сукна. Фото с места крушения вертолета уже распространяется в социальных сетях, пишет Федеральное агентство новостей.

أثناء الهبوط الاضطراري للمروحية انفصلت العجلة الجانبية عنها وهبطت على جسمها مما أدى لاصطدام المروحة بالأرض واشتعال النيران فيها بعد إجلاء الطاقم منها. #ليبيا pic.twitter.com/CsEQ73mkfO — أخبار جيش ليبيا (@AkhbarjayshLybi) September 23, 2020

По мнению экспертов, на снимке видны предполагаемые обломки боевой машины Ми-8. Согласно уточнению, выпущенному ЛНА, при посадке надломилась стойка шасси, из-за чего вертолет накренился и лопастями задел землю. Машина загорелась, но экипаж успел эвакуироваться. Сам летательный аппарат уже не подлежит восстановлению. В пресс-службе подчеркивают, что пострадавших среди экипажа вертолета не было и в ближайшее время инцидент будет расследован дополнительно. Результат расследования будет опубликован Главным командованием.