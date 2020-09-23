Кедми рассказал о сроках объединения России и Белоруссии

Процесс сближения Белоруссии с Россией и более глубокой интеграции в Союзное государство начнется после того, как будут приняты анонсированные ранее изменения в Конституции РБ и проведены досрочные президентские выборы.

Такое мнение в эфире телеканала ITON TV высказал военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, по словам которого сближение Белоруссии и России будет происходить поэтапно.

«Пойдет процесс сближения и установления отношений с Россией. Он не идет так, как кто-то хотел: завтра подпишут соглашение и тогда все будет — нет. Тихо, спокойно, этап за этапом, — отметил Кедми. — Вот сейчас кто приехал в Белоруссию? Шойгу приехал. То есть первое, что волнует Россию — это военная безопасность».

При этом израильский политолог добавил, что процесс в этом направлении уже идет, а какие этапы ему предстоит пройти, и «что кому будет» - это вопрос другой.

Напомним, протестное движение в Белоруссии не утихает с вечера 9 августа, когда Центризбирком республики озвучил предварительные результаты прошедших ранее президентских выборов. Согласно данным ЦИК Белоруссии, более 80% избирателей проголосовали за Александра Лукашенко, в то время, как его основная соперница по выборам Светлана Тихановская набрала около 10% голосов.

Вскоре после выборов Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, откуда записала несколько видеообращений к своим сторонникам, заявив, что акции протеста и забастовки на крупных госпредприятиях являются законной формой борьбы, и выразив готовность «возглавить нацию». Затем литовский Сейм заявил, что не признает официально озвученных в Белоруссии результатов президентских выборов, а также не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, считая законно избранным президентом РФ Светлану Тихановскую.

Лукашенко со своей стороны обвинил Литву и Польшу в попытки дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявив, что руководство протестным движением в Белоруссии ведется из штабов, расположенных в Варшаве и Вильнюсе. Одновременно с этим власти Белоруссии разработали план вывода страны из кризиса, предполагающий внесение в Конституцию страны поправок, ослабляющих президентскую власть и передающих часть полномочий от главы государства парламенту и правительству. После внесения этих поправок в Основной закон в Белоруссии планируется провести досрочные президентские выборы.