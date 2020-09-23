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14:23   23 Сентября 2020
Политика

Сноуден опроверг данные о передаче вырученных с продажи книги средств США

Сноуден опроверг данные о передаче вырученных с продажи книги средств США

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден не давал согласие передать Штатам заработанные деньги с книги "Личное дело". Об этом он сообщил в Twitter.

Телеканал CNN заявил, что вырученный гонорар Сноудена составил более пяти миллионов долларов и что он собирается отдать средства США. Суд Штатов признал, что в книге содержится нарушение договора о неразглашении. Сноуден подписывал документ во время устройства на работу в агентство.

Эдвард заявил, что сотрудники CNN распространили недостоверную информацию. Решение суда не распространяется на него, потому что он находится в изгнании, добавил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ в 2013-м передал журналистам The Guardian и The Washington Post документы, в которых была информация о программе по слежке за гражданами всех стран. Сноуден после этого бежал с территории США и запросил политическое убежище у нескольких десятков стран. Ответ пришел от России, где он и получил разрешение на пребывание.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #анб #сноуден

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